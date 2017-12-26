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Путин подал документы в ЦИК

27.12.2017 14:12 — Разное | Ежедневник  
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Путин подал документы в ЦИК

фото: vesti.ru

Центризбирком России в среду принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства.

Путин намерен участвовать в выборах в марте 2018 года как самовыдвиженец, пишет РБК.

Помимо Путина о намерении участвовать в президентской гонке 2018 года заявили в общей сложности еще более 30 человек, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, беспартийный директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин (выдвигается от КПРФ) и другие.


Документы в ЦИК уже успели подать бизнесмен Сергей Полонский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако 25 декабря представители избирательной комиссии отказались принимать документы у них обоих. Навальный в ответ на это призвал своих сторонников «бойкотировать» выборы.

 
 
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Центризбирком России в среду принял у президента РФ Владимира Путина пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы государства.

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