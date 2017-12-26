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Из плена в Ливии освобождены двое белорусских врачей
27.12.2017 13:50 — Разное | Ежедневник
фото: kommersant.ru
Ожидается, что в ближайшее время освобожденные граждане прилетят в Москву и далее отправятся на родину.
Информацию об этом подтвердили
Белорусские врачи работали в Ливии по контракту с 2010 года. В октябре 2017 года они были задержаны вооруженными людьми.
Вместе с белорусами была освобождена группа российских граждан.
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Ожидается, что в ближайшее время освобожденные граждане прилетят в Москву и далее отправятся на родину.
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