Из плена в Ливии освобождены двое белорусских врачей

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Ожидается, что в ближайшее время освобожденные граждане прилетят в Москву и далее отправятся на родину.

Информацию об этом подтвердили БЕЛТА в посольстве Беларуси в России. Сообщается, что содействие в освобождении белорусов оказали МИД России и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Белорусские врачи работали в Ливии по контракту с 2010 года. В октябре 2017 года они были задержаны вооруженными людьми.

Вместе с белорусами была освобождена группа российских граждан.