В авиации - минус 240 рублей, у лесников - минус 69. У кого больше всего упали ноябрьские зарплаты

Средние ноябрьские зарплаты белорусов упали на 4,1 рубля и составила почти 837 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких специалистов в прошлом месяце больше всего упали заработки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У кого больше всего упали зарплаты

Лидерами по падению зарплат в ноябре стали специалисты, которые работают на пассажирском воздушном транспорте (-241,7 рубля), заняты во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (-125,8 рубля), а также заняты грузовым воздушным транспортом (-74,4 рубля).

В каких отраслях в ноябре больше всего упали зарплаты отрасль средняя зарплата в ноябре на сколько упала зарплата к октябрю деятельность пассажирского воздушного транспорта 2325,1 -241,7 вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования 1921,4 -125,8 деятельность грузового воздушного транспорта 1656,5 -74,4 лесоводство и лесозаготовки 784,2 -68,9 производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 1027,6 -67,1 полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации 933,4 -66,7 снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 922,4 -47,4 производство автомобилей, прицепов и полуприцепов 891,7 -41,1 производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения 736,4 -40,8 производство транспортных средств и оборудования 906,9 -40,7

В каких отраслях заметнее всего выросли заработки

Заметнее всего в ноябре выросли зарплаты у специалистов, которые заняты на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+178,5 рубля), в страховании, перестраховании и дополнительном пенсионном обеспечении, кроме обязательного социального страхования (+113,8 рубля), а также в инженерно-техническом проектировании и предоставлении технических консультаций в этой области (+74,6 рубля).

В каких отраслях в ноябре больше всего выросли зарплаты отрасль средняя зарплата в ноябре на сколько выросла зарплата к октябрю производство кокса и продуктов нефтепереработки 1612,3 178,5 страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования 1123,3 113,8 инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области 1423,6 74,6 деятельность грузового железнодорожного транспорта 1001,6 59,4 деятельность головных организаций 1308 53,8 деятельность в области архитектуры 1062,9 45,9 производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры 984,6 38,3 деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа 1246,4 33,4 производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 923,3 32,4 издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания 1070,8 31,4

Как средние зарплаты отличаются по регионам

Больше всего в ноябре средние зарплаты упали в Минской области (-13,1 рубля), а заметнее всего выросли — в Витебской (+6,8 рубля).

В Минске средние заработки в прошлом месяце выросли на 0,6 рубля.

Как средние заработки изменились по регионам регион ноябрьская зарплата как зарплата в ноябре изменилась к октябрю Брестская 730,1 +1,5 Витебская 716,9 +6,8 Гомельская 761,8 -4,2 Гродненская 719,4 -2 Минск 1151,9 +0,6 Минская 832,8 -13,1 Могилевская 713,4 -6

Как изменилась реальная зарплата

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в ноябре больше всего выросла к аналогичному периоду прошлого года в лесоводстве и лесозаготовке (+30,1%), на производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+21,8%), а также на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+18,7%).

Напомним, в апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.

Однако пока в Беларуси нарастает отставание от графика по выходу к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. «По январю-сентябрю такое отставание составило 25,4 рубля, или 3,1%», — сообщил ранее премьер-министр Андрей Кобяков. Напомним, в январе-августе эта сумма составляла 14 рублей.

Ранее Ирина Костевич напомнила , что среднюю зарплату в 1000 рублей получит не каждый работающий белорус. «Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — будь то промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее», — заявила Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.

В ноябре этого года Александр Лукашенко допустил , что в начале 2018 года будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня. «А дальше, второй, третий, четвертый кварталы, мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко», — сказал глава государства.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.