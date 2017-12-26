В авиации - минус 240 рублей, у лесников - минус 69. У кого больше всего упали ноябрьские зарплаты

Средние ноябрьские зарплаты белорусов упали на 4,1 рубля и составила почти 837 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких специалистов в прошлом месяце больше всего упали заработки.
У кого больше всего упали зарплаты
Лидерами по падению зарплат в ноябре стали специалисты, которые работают на пассажирском воздушном транспорте (-241,7 рубля), заняты во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования (-125,8 рубля), а также заняты грузовым воздушным транспортом (-74,4 рубля).
В каких отраслях в ноябре больше всего упали зарплаты
отрасль
средняя зарплата в ноябре
на сколько упала зарплата к октябрю
деятельность пассажирского воздушного транспорта
2325,1
-241,7
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования
1921,4
-125,8
деятельность грузового воздушного транспорта
1656,5
-74,4
лесоводство и лесозаготовки
784,2
-68,9
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
1027,6
-67,1
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации
933,4
-66,7
снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
922,4
-47,4
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
891,7
-41,1
производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения
736,4
-40,8
производство транспортных средств и оборудования
906,9
-40,7
В каких отраслях заметнее всего выросли заработки
Заметнее всего в ноябре выросли зарплаты у специалистов, которые заняты на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+178,5 рубля), в страховании, перестраховании и дополнительном пенсионном обеспечении, кроме обязательного социального страхования (+113,8 рубля), а также в инженерно-техническом проектировании и предоставлении технических консультаций в этой области (+74,6 рубля).
В каких отраслях в ноябре больше всего выросли зарплаты
отрасль
средняя зарплата в ноябре
на сколько выросла зарплата к октябрю
производство кокса и продуктов нефтепереработки
1612,3
178,5
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования
1123,3
113,8
инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области
1423,6
74,6
деятельность грузового железнодорожного транспорта
1001,6
59,4
деятельность головных организаций
1308
53,8
деятельность в области архитектуры
1062,9
45,9
производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры
984,6
38,3
деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа
1246,4
33,4
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий
923,3
32,4
издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания
1070,8
31,4
Как средние зарплаты отличаются по регионам
Больше всего в ноябре средние зарплаты упали в Минской области (-13,1 рубля), а заметнее всего выросли — в Витебской (+6,8 рубля).
В Минске средние заработки в прошлом месяце выросли на 0,6 рубля.
Как средние заработки изменились по регионам
регион
ноябрьская зарплата
как зарплата в ноябре изменилась к октябрю
Брестская
730,1
+1,5
Витебская
716,9
+6,8
Гомельская
761,8
-4,2
Гродненская
719,4
-2
Минск
1151,9
+0,6
Минская
832,8
-13,1
Могилевская
713,4
-6
Как изменилась реальная зарплата
Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в ноябре больше всего выросла к аналогичному периоду прошлого года в лесоводстве и лесозаготовке (+30,1%), на производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+21,8%), а также на производстве кокса и продуктов нефтепереработки (+18,7%).
Напомним, в апреле этого года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
Однако пока в Беларуси нарастает отставание от графика по выходу к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. «По январю-сентябрю такое отставание составило 25,4 рубля, или 3,1%», — сообщил ранее премьер-министр Андрей Кобяков. Напомним, в январе-августе эта сумма составляла 14 рублей.
Ранее Ирина Костевич напомнила, что среднюю зарплату в 1000 рублей получит не каждый работающий белорус. «Вопрос правильно ставить так: заработную плату нужно заработать, в любой отрасли — будь то промышленность, сельское хозяйство, торговля и так далее», — заявила Ирина Костевич во время прямой телефонной линии.
В ноябре этого года Александр Лукашенко допустил, что в начале 2018 года будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня. «А дальше, второй, третий, четвертый кварталы, мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко», — сказал глава государства.
Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.
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