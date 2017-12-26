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Легендарные "Катюши" заметили в армии Вьетнама

27.12.2017 14:14 — Разное | Tut.by  
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На вооружении во 2-м корпусе Народной армии Вьетнама стоят легендарные гвардейские минометы БМ-13 «Катюша», сообщает местное издание Datviet. Эти боевые машины служат уже много лет и находятся в хорошем техническом состоянии.


Фото: baodatviet.vn

От оригинальной «Катюши» показанные установки отличаются только шасси — у вьетнамских машин шасси ЗиЛ-131 с колесной формулой 6×6. Такая модификация имеет обозначение БМ-13НММ, она была принята на вооружение в 1966 году. Количество направляющих и дальность поражения целей у модернизированной установки оставались такими же, как у ранних образцов 40-х гг.


Фото: baodatviet.vn

Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 может одним залпом обрушить на врага 16 132-миллиметровых снарядов весом 42,3 кг каждый. Хотя дальность огня и точность невысокие, снаряды «Катюши» наносят огромный урон.

Из-за принципиальной особенности детонации реактивных снарядов «Катюш» осколки имели намного большую начальную скорость и очень сильно разогревались, достигая температуры 800 °C. Снаряды «Катюш» отличает встречная детонация, при которой подрыв взрывчатого вещества осуществляется с двух сторон — спереди и сзади. Когда две волны детонации встречаются, то создают гораздо более высокие значения газового давления.

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Эти боевые машины служат уже много лет и находятся в хорошем техническом состоянии.

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