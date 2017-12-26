Прямая трансляция встречи освобожденных в Ливии белорусских врачей

Медработники находились в Ливии с 2010 года, где работали по контракту. Однако после его завершения их отказались выпускать из страны. Бабуш и Здота в конце октября были задержаны в ливийском городе Зинтан .

Ранее сообщалось, что содействие в освобождении белорусских медиков оказали глава Чечни Рамзан Кадыров и МИД России.

Сам Кадыров выразил желание лично встретиться с белорусами, которых удерживали в Ливии.

Ранее официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сообщал Sputnik о том, что оформлены все необходимые документы для беспрепятственного возвращения белорусов на родину.