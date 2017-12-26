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Прямая трансляция встречи освобожденных в Ливии белорусских врачей

27.12.2017 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Медработники находились в Ливии с 2010 года, где работали по контракту. Однако после его завершения их отказались выпускать из страны. Бабуш и Здота в конце октября были задержаны в ливийском городе Зинтан.

Прямая трансляция встречи освобожденных в Ливии белорусских врачей
© Фото: пресс-служба президента
Кадыров обсуждал с Лукашенко ситуацию с захваченными в Ливии врачами

Ранее сообщалось, что содействие в освобождении белорусских медиков оказали глава Чечни Рамзан Кадыров и МИД России.

Сам Кадыров выразил желание лично встретиться с белорусами, которых удерживали в Ливии.

Ранее официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сообщал Sputnik о том, что оформлены все необходимые документы для беспрепятственного возвращения белорусов на родину.

 
 
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Белорусские медики Инна Бабуш и Сергей Здота прибыли в Москву после из освобождения в Ливии. Смотрите прямую трансляцию встречи белорусов в российской столице.

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