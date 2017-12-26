Популярные смартфоны Xiaomi подешевели в Беларуси на 30%

Смартфоны компании Xiaomi пользуются у нас спросом за счет отличного соотношения цены и качества. Популярнее всего - относительно недорогие устройства, которые с момента начала продаж успели подешеветь в Беларуси уже на 30%.

Xiaomi Mi Max 2





Основной фишкой аппарата является огромный 6,44-дюймовый IPS-экран с Full HD-разрешением (1920 на 10870 пикселей). К плюсам также относится энергоэффективный процессор Snapdragon 625, который дополняется 4 ГБ оперативной и 64 ГБ собственной памяти. Емкость аккумулятора — 5300 мАч. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп.

За аппарат с подобными характеристиками на старте продаж в июне в большинстве интернет-магазинов просили около 730 рублей. Сегодня гаджет можно найти за 500 рублей. Разница в цене — 32%.

Xiaomi Redmi 4X





Одна из самых ходовых моделей производителя 2017 года, которая отличается 5-дюймовым экраном (1280 на 720 пикселей), процессором Snapdragon 435, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (также существует модификация с 2/16 ГБ). Емкость аккумулятора — 4100 мАч. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

На старте продаж в феврале большинством продавцов смартфон оценивался в 430−450 рублей. Сегодня такую же модель можно приобрести чуть больше чем за 300 рублей. Разница в стоимости — около 34%.

Xiaomi Redmi Note 4X





От Redmi 4X этот смартфон отличается размером IPS-дисплея. Его диагональ составляет 5,5 дюйма (1920 на 1080 пикселей). Процессор также более мощный — Snapdragon 625. Оперативной памяти в аппарате 3 ГБ, постоянной — 32 ГБ (в продаже также есть модификации с 2/16 и 4/64 ГБ). Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч. Основная камера одинарная, на 13 Мп. Фронтальная — 5 Мп.

Первоначально смартфон продавался примерно за 450 рублей. Сегодня его предлагают за 330−340 рублей. Разница в стоимости — 27%.