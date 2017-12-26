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В сети появился бэкстейдж промо-ролика "Динамо Брест" с полуобнарежнными девушками

27.12.2017 15:18 — Разное | Tut.by  
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26 декабря в YouTube появилось видео со съемок рекламы киберспортивного турнира от «Динамо Брест».

Видео: FCDB e-sports

Турнир проходил в Минске с 25 по 26 ноября. В нем участвовало восемь команд из Европы и Азии. Призовой фонд в дисциплине CSGO составил 40 тысяч долларов. По итогам двух дней соревнований первое место и 20 тысяч долларов забрала домой команда Hellraisers. Хозяева турнира, киберспортивная команда «Good job», которая входит в структуру футбольного клуба «Динамо Брест», разделила третье-четвертое место с Avangar из Казахстана.

На данный момент в рейтинге hltv.org брестская киберспортивная команда занимает 62 место.

В дисциплине FIFA 18 игрок брестского клуба Константин Кетько занял второе место.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 61
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Бэкстейдж получился не менее зрелищным, чем сам промо-ролик.

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