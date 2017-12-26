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В сети появился бэкстейдж промо-ролика "Динамо Брест" с полуобнарежнными девушками
26 декабря в YouTube появилось видео со съемок рекламы киберспортивного турнира от «Динамо Брест».
Видео:
Турнир проходил в Минске с 25 по 26 ноября. В нем участвовало восемь команд из Европы и Азии. Призовой фонд в дисциплине CSGO составил 40 тысяч долларов. По итогам двух дней соревнований первое место и 20 тысяч долларов забрала домой команда Hellraisers. Хозяева турнира, киберспортивная команда «Good job», которая входит в структуру футбольного клуба «Динамо Брест», разделила третье-четвертое место с Avangar из Казахстана.
На данный момент в
В дисциплине FIFA 18 игрок брестского клуба Константин Кетько занял второе место.
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Бэкстейдж получился не менее зрелищным, чем сам промо-ролик.
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