В Беларуси есть кредиты на жилье под 5,5% - для очередников, для остальных - от 11%

Кредиты под 5% после девальваций и скачков ставки рефинансирования оставались доступными разве что военнослужащим и еще некоторым малочисленным категориям льготников. Сейчас же рядовые очередники, которых на строительство направляют местные исполкомы, снова могут рассчитывать на недорогие займы — под 5,5%. Правда, с оговорками.

Как пояснили в Беларусбанке, кредит предоставляется только тем, кого направили строиться в домах, «включенных в перечень многоквартирных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2017 году осуществляется с использованием кредитов ОАО „АСБ Беларусбанк“ по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования НБРБ».

Перечень домов есть на сайте — в Минске таких только три, всего по стране — 27.

Ставка в 5,5% действует два года, дальше придется платить по «ставке рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 3 процентных пункта и уменьшенной на 50% ставки рефинансирования Нацбанка» (предварительно — 8,5% годовых).

Кстати, и кредитует банк не все. Максимальный размер кредита не более 75% (95% — для многодетных семей) стоимости квартиры при нормативе стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения (660 рублей). То есть если семья на троих строит 60-метровую "двушку" в Минске по 1000 рублей за квадратный метр, такой выгодный кредит дадут примерно на половину ее стоимости.

Под 8,5% еще недавно выделял кредиты нуждающимся на долевое строительство и строительство в кооперативах Белагропромбанк. В Минске лимиты, выделенные на такое кредитование, исчерпали быстро. Да и срок «раздачи» по всей стране завершается 28 декабря.

Если правительство подпишет новое постановление о том, что банки должны кредитовать очередников на своих условиях, но с компенсацией банкам 50% ставки рефинансирования, можно ожидать подобного предложения и в следующем году.

Самые доступные кредиты на общих условиях — то есть всем гражданам, независимо от того, числятся они очередниками или нет — выдает Беларусбанк. Первые два года — под ставку рефинансирования (сейчас 11%), дальше — под ставку плюс 3%.

БелВЭБ одалживает деньги на строительство в рамках программы «Дружная будоўля» и под 10% — но только если строиться вы будете с определенными «партнерскими» компаниями.

Остальные предложения банков стартуют с 13,5%.

Самые «доступные» кредиты на покупку уже готового жилья есть у двух банков — по 11−11,5% годовых кредитуют Беларусбанк и Белинвестбанк.

Напомним, Национальный банк предполагает, что в следующем году ставка рефинансирования будет снижаться, а значит, можно ожидать еще более доступных кредитов на жилье.