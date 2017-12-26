Вместо крабовых палочек - мясо кальмара. Диетолог помогает спланировать здоровый стол на Новый год

Традиционное новогоднее меню для белоруса — майонезные салаты, запеченное мясо и картошка в разных вариациях. GO.TUT.BY расспросил диетолога Викторию Болбат, как сделать праздничный стол более здоровым, при этом не отказываясь от полюбившихся блюд.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Сразу оговорюсь: не буду советовать вам низкокалорийный стол. Во-первых, если человек знает, что блюдо низкокалорийное, то инстинктивно съедает много. Во-вторых, организм не обманешь: для насыщения низкокалорийной еды должно быть значительно больше обычной. В-третьих, «низкокалорийный» не всегда равно «полезный». Для снижения и удержания веса есть более простой и естественный путь, чем изнурительные диеты. Достаточно придерживаться простых правил.

Не бойтесь высококалорийной пищи. Бойтесь пустых калорий, содержащихся, например, в рафинированном сахаре или белой муке. Поглощая пустую энергию, организм испытывает дефицит необходимых веществ и пытается компенсировать его усилением аппетита: вдруг что-то все-таки перепадет? А если вместо обычного печенья съесть жирную рыбу, человек получит много строительного белка, витаминов, полиненасыщенных жирных кислот и минералов.



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Готовить горячие блюд лучше на гриле, а еще запекать или тушить. Например, альтернатива котлетам — «гнезда» с овощами в духовке. В «гнездышки» из котлетного фарша можно положить куски болгарского перца, помидора, лука, добавить немного домашнего майонеза или йогурта, а сверху посыпать сыром.

Приготовьте майонез сами. Его можно сделать из яиц, растительного масла, горчицы, лимонного сока и приправ. Этот майонез тоже высококалорийный, но, в отличие от «магазинной химии», полученный продукт богат ценными питательными веществами: витаминами, полезными жирами и минералами.

Сделайте натуральный маринад для курицы. Мой вариант: подсолнечное масло, розмарин, хмели-сунели, чеснок и соль. Как видите, и речи нет о низкой калорийности. Зато все натуральное, а одного мясного куска достаточно для насыщения.



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Не отказывайтесь от картошки, но выбирайте здоровый способ ее приготовления. Чем длительнее и мощнее температурная и кулинарная обработки, тем продукт менее полезен. По шкале полезности блюда из картофеля можно расположить так: в мундире, отварной, запеченный, жареный и фри.

Замените колбасу для оливье на отварное мясо. В качестве вегетарианской замены подойдет сыр с оливками или морская капуста.

Сами засолите рыбу для «сельди под шубой». Избегайте покупки рыбного филе, кусков с консервантами, красителями и усилителями вкуса. Многие из консервантов, как, например, жидкий дым, еще и канцерогенны, то есть повышают вероятность образования злокачественных опухолей.

Вместо крабовых палочек купите мясо кальмара, вместо риса — пекинскую капусту. Крабовые палочки — продукт переработки рыбной продукции, как сосиски — в мясной промышленности. В крабовых палочках содержится мало питательных веществ, а в мясе кальмара есть йод, белок и минимум жиров и углеводов. Вместо белого риса лучше использовать капусту, богатую клетчаткой, витаминами и минералами. В полюбившемся салате получится идеальное сочетание легкости и вкуса.



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Выбирайте овощные салаты. Например, квашенную капусту, в которой много нерастворимой клетчатки, минералов и витамина С. Можно позаимствовать рецепт итальянской закуски из помидоров, моцареллы, пряных трав, бальзамического уксуса и оливкового масла.

Отдавайте предпочтение максимально натуральным нарезкам. Используйте слабосоленую рыбу, запеченное мясо, домашнюю сыровяленую колбасу и разные сорта сыров, богатых белком. К таким относятся сычужные сыры, моцарелла, брынза и адыгейский сыр.

На десерт испеките торт или домашнее печенье. Самые безобидные сладости — это чизкейк, зефир и сухофрукты, которые можно подать в шоколаде. Замешивайте тесто на сливочном либо рафинированных растительных маслах.



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Не увлекайтесь алкоголем. Он калорийный, нарушает обмен сахара в крови и снижает критику — человек не чувствует насыщения пищей. Алкоголь понижает и уровень тестостерона: нормальный уровень этого гормона важен как для мужчин, так и для женщин. При его снижении происходит постепенное уменьшение мышечной массы и, следовательно, обмена веществ.

Спиртное вызывает сильное обезвоживание, поэтому на каждую порцию алкоголя надо выпивать две порции чистой воды. Это снизит уровень интоксикации и поможет избежать тяжелого похмелья. Откажитесь от жирных закусок под крепкие напитки: микс алкоголя и жирной еды провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта.