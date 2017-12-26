«Только не ломайте». Президент поговорил со студентами о будущем белорусского государства

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Александр Лукашенко 27 декабря посетил новогодний праздник для студентов и учащихся, достигших особых успехов в учебе, творчестве и спорте.

Глава государства поприветствовал «будущих звезд, будущих ученых», напомнив, что именно для них создавались фонды по поддержке талантливой, одаренной молодежи.



Президент выразил уверенность, что кто-то из присутствующих в будущем обязательно окажется в центре политической жизни. "Только учтите: надо очень много работать, а главное - учиться. Я не хочу быть назидательным, говорить вам, что надо хорошо учиться, на десятки-девятки, ходить на секции и прочее. Но скажу одно: в жизни надо делать все вовремя», - подчеркнул президент.



Глава государства констатировал, что молодежь практически все подвергает сомнению. В то же время он признался, что и сам живет по такому принципу.

Президент подчеркнул, что нынешнее поколение родилось и выросло в суверенной, современной, независимой Беларуси и не застало действительно тяжелый период жизни страны. "Вы не знаете той жизни. Может, кто-то ее крылом как-то зацепил, но не жили в том государстве, в котором мы жили. Хорошо то, что вы граждане действительно суверенной, независимой страны, которую вам своими руками создавать", - обратил внимание белорусский лидер.



Александр Лукашенко призвал молодых людей в будущем продолжать тот курс, который проводит нынешнее поколение. "Давайте будем откровенны: нынешнее поколение создало эту страну, это государство, которое вам придется совершенствовать и подстраивать, если это будет нужно, под себя. Только не ломайте", - добавил он.



Как отметил uлава государства, сегодня задача юных граждан - учиться, получить достойное образование. "Мы говорим, IT-страна, цифровая экономика, майнинг, биткоины и блокчейн. Без высочайшего образования в этой сфере никуда не уйти, если вы хотите состояться в этой жизни", - подчеркнул gрезидент.



Он напомнил, что в текущем году был принят ряд решений по совершенствованию бизнес-законодательства. "Мы приняли много решений, и исполнять их будут молодые люди, только вы, - заявил Александр Лукашенко. - Можно было их не принимать и не осуществлять эти идеи, но тогда вся жизнь, весь мир пройдет мимо нас, и мы останемся на обочине. Поэтому очень важно в этой тяжелой, сложной жизни приспособиться. Нет, не стать прилипалой к чему-то и молчаливо идти. Нет. Приспособиться к этим процессам, оседлать их, подчинить себе и двигаться вперед".



Глава государства затронул и тему эмиграции. "Только здесь вы можете состояться в полном объеме как люди, потому что корни ваши зарыты здесь. Не торопитесь, попытайтесь найти себя. А если кто-то, уехав, получит знания там, помните, где вы родились, вам надо вернуться, отдать долг этой земле и сделать все для того, чтобы она была краше. Там нас никто не ждет. Там мы будем подручными, и из миллиона один человек, наш белорус, может там состояться как самостоятельная личность», - напутствовал молодых людей президент.