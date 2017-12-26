|
Белорусские медведи успели до оттепели залечь в берлоги
27.12.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Бурые медведи в Беларуси успели залечь в зимнюю спячку до наступления аномально тепловой погоды в конце декабря, сообщили в Березинском биосферном заповеднике.
В конце минувшей недели в Беларуси резко потеплело и установилась аномально теплая для этого времени погода. В минувший вторник, по данным синоптиков, наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 2-6 градуса, что на 7-10 градусов выше климатической нормы.
"По информации егерей и ученых, на территории заповедника медвежьих следов не наблюдается. А этого говорит о том, что они залегли в спячку. С большой долей вероятности можно утверждать, что это произошло, когда в заповеднике образовался стабильный снежный покров температура воздуха была три-четыре градуса мороза", — сообщил Sputnik в среду главный лесничий Березинского заповедники Александр Насыр.
По его словам, теплая погода пока не подняла косолапых и они уже несколько недель спокойно спят в берлогах.
"Надаемся, что оттепель не нарушит их сон, тем более, что синоптики пообещали в ближайшие дни возвращение зимы", — сказал собеседник Sputnik.
Все сладко спят
Он отметил, что залегание в спячку в конце ноября-начале декабря — это традиционные сроки для популяции бурых медведей в Березинском заповеднике.
По словам лесничего, в настоящее время на территории заповедника обитает почти 40 особей бурых медведей. "Популяция активно развивается. В ней есть и взрослые, матерые самцы, и молодняк, и самки", — сказал главный лесничий.
По его словам, кроме медведей, в заповеднике в зимнюю спячку впали еще несколько видов животных. "В норы на зиму залегли барсуки, енотовидные собаки", — уточнил собеседник агентства.
Насыщенная жизнь "большой пятерки"
Вместе с тем он отметил, что в настоящее время на территории заповедника "кипит жизнь". "Все остальные животные из большой европейской пятерки – олени, лоси, зубры и рыси активны. Из-за того, что небольшой снежный покров, всем хватает пищи", — сказал главный лесничий.
Он также рассказал, что согласно существующим правилам, в заповеднике не ведется отстрел никаких животных — ни волков, ни лисиц, численность всех видов животных регулируется природой.
Бурый медведь в Беларуси занесен в Красную книгу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока косолапые спят, у всех остальных животных из большой европейской пятерки жизнь кипит в Березинском заповеднике.
|
Архив (Разное)
Комментарии