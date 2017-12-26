Белорусские медведи успели до оттепели залечь в берлоги

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Бурые медведи в Беларуси успели залечь в зимнюю спячку до наступления аномально тепловой погоды в конце декабря, сообщили в Березинском биосферном заповеднике.

В конце минувшей недели в Беларуси резко потеплело и установилась аномально теплая для этого времени погода. В минувший вторник, по данным синоптиков, наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 2-6 градуса, что на 7-10 градусов выше климатической нормы.

"По информации егерей и ученых, на территории заповедника медвежьих следов не наблюдается. А этого говорит о том, что они залегли в спячку. С большой долей вероятности можно утверждать, что это произошло, когда в заповеднике образовался стабильный снежный покров температура воздуха была три-четыре градуса мороза", — сообщил Sputnik в среду главный лесничий Березинского заповедники Александр Насыр.

По его словам, теплая погода пока не подняла косолапых и они уже несколько недель спокойно спят в берлогах.

"Надаемся, что оттепель не нарушит их сон, тем более, что синоптики пообещали в ближайшие дни возвращение зимы", — сказал собеседник Sputnik.

Все сладко спят

Он отметил, что залегание в спячку в конце ноября-начале декабря — это традиционные сроки для популяции бурых медведей в Березинском заповеднике.

По словам лесничего, в настоящее время на территории заповедника обитает почти 40 особей бурых медведей. "Популяция активно развивается. В ней есть и взрослые, матерые самцы, и молодняк, и самки", — сказал главный лесничий.

По его словам, кроме медведей, в заповеднике в зимнюю спячку впали еще несколько видов животных. "В норы на зиму залегли барсуки, енотовидные собаки", — уточнил собеседник агентства.

Насыщенная жизнь "большой пятерки"

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время на территории заповедника "кипит жизнь". "Все остальные животные из большой европейской пятерки – олени, лоси, зубры и рыси активны. Из-за того, что небольшой снежный покров, всем хватает пищи", — сказал главный лесничий.

Он также рассказал, что согласно существующим правилам, в заповеднике не ведется отстрел никаких животных — ни волков, ни лисиц, численность всех видов животных регулируется природой.

Бурый медведь в Беларуси занесен в Красную книгу.