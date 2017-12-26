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Встреча Кадырова с освобожденными в Ливии белорусскими врачами
27.12.2017 16:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота находились в Ливии с 2010 года, они работали в этой стране по контракту. После его завершения медработников не выпустили из Ливии.
Как рассказали сами медики на импровизированной пресс-конференции в Москве, куда они прибыли сегодня из Триполи, их удерживали под домашним арестом, предварительно забрав паспорта.
Помогали освобождать белорусов
Ранее сообщалось, что Кадыров
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Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с белорусскими медиками, которых он помогал освобождать в Ливии. Смотрите прямую трансляцию встречи.
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