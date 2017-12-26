Встреча Кадырова с освобожденными в Ливии белорусскими врачами

Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота находились в Ливии с 2010 года, они работали в этой стране по контракту. После его завершения медработников не выпустили из Ливии.

Как рассказали сами медики на импровизированной пресс-конференции в Москве, куда они прибыли сегодня из Триполи, их удерживали под домашним арестом, предварительно забрав паспорта.

Помогали освобождать белорусов глава Чечни Рамзан Кадыров совместно с МИД России . Через внешнеполитическое ведомство Ливии велись переговоры с теми, кто не выпускал белорусов.

Ранее сообщалось, что Кадыров обсуждал ситуацию с задержанными в Ливии белорусами с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время своего визита в Минск. Кадыров пообещал своему белорусскими коллеге, что приложит все усилия для разрешения ситуации.

Что рассказали белорусские медики о своем задержании в Ливии>>