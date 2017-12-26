Франция призвала Беларусь ввести мораторий на смертную казнь ради сближения с ЕС



фото: aif.ru

Власти Франции призвали руководство Беларуси ввести в стране мораторий на смертную казнь, что, по мнению Парижа, позволило бы Минску сблизиться с Евросоюзом и Советом Европы.

С таким заявлением выступил в среду заместитель официального представителя МИД республики Александр Жиоржини, комментируя недавнее решение Верховного суда Беларуси о двух смертных приговорах по делу о "черных риелторах", пишет ТАСС .

"Франция выражает обеспокоенность в связи с решением от 20 декабря Верховного суда Беларуси приговорить к смерти Игоря Гершанкова и Семёна Бережного", - заявил на ежедневном брифинге дипломат.

Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, в связи с этим случаем Франция "напоминает о своем неизменном неприятии смертной казни - повсюду и при любых обстоятельствах". "Мы настоятельно призываем белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь - это первый шаг к ее отмене. Подобное развитие событий облегчило бы сближение Беларуси как с Европейским союзом, так и с Советом Европы", - заключил Жиоржини.