В Светлогорске за долги выставят на аукцион пятиэтажную гостиницу

Фонд «Гомельоблимущество» начнет новый год с аукционов по продаже нескольких крупных объектов недвижимости, включая гостиничный комплекс «Светлогорск».





Новые торги фонда стартуют 4 января 2018 года, и в «Гомельоблимуществе» обещают хорошие условия приобретения недвижимости и большой выбор. В частности, потенциальным покупателям в Гомельской области будет предложен ряд крупных объектов недвижимости.

На продажу выставлен гостиничный комплекс «Светлогорск» — пятиэтажная гостиница на 120 номеров, площадью более 5,4 тыс. кв. м, расположенная по ул. Ленина 41−1. Комплекс реализуется совместно с находящимся в нем недвижимым имуществом. Ориентировочно, общая стоимость имущества составляет 9,5 млн рублей (с НДС). Продает гостиницу Белагропромбанк, которому отель достался за долги частной компании «Белая Русь» после возбуждения дела о банкротстве.

Кроме того, в Светлогорске предлагаются к продаже капитальные строения, вспомогательные устройства, оборудование ЧПУП «Белая Русь» (ул. Маяковского, 1) как единый производственный комплекс ориентировочной стоимостью 2,3 млн рублей. И большое количество объектов недвижимости площадью до 6,8 тыс. кв. м можно будет приобрести в Ветковском и Речицком районах.

При наличии заинтересованности в приобретении имущества филиал ОАО «Белагропромбанк» (Гомельское областное управление) готов рассмотреть предложения, в том числе в части стоимости и порядка оплаты при приобретении имущества, возможности предоставления кредита на выгодных условиях, отсрочки и (или) рассрочки оплаты имущества на срок до 12 месяцев с уплатой процентов согласно нормативным документам.

В фонде уже состоялся результативный аукцион, на котором проданы два неиспользуемых объекта на общую сумму 130 тыс. рублей. Единственный участник аукциона приобрел здание в областном центре площадью 75 кв. м под склад за 11 тыс. рублей, из них 2,6 тыс. рублей — стоимость непосредственно недвижимости, а оставшаяся сумма — плата за право заключения договора аренды земельного участка. В Мозыре продано изолированное помещение площадью 510 кв.м. На покупку этого лота зарегистрировалось сразу девять участников, однако, учитывая начальную цену продажи помещения — 103,6 тыс. рублей, активных торгов не было. Цена продажи составила 118,6 тыс. рублей, что выше оценочной стоимости имущества. Недвижимость будет использоваться в административно-хозяйственных целях. До конца года состоится еще один аукцион, но возможности подать заявки уже нет.