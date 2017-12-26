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Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета. Об этом журналистам сообщил Мутко.
— Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства, — сказал Мутко.
В понедельник Мутко объявил на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) о
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК)
Сорокин стал генеральным директором оргкомитета чемпионата мира в декабре 2010 года. В сентябре 2017 года он был единогласно выбран в Совет ФИФА. Срок его полномочий продлится до 2021 года.
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Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета.
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