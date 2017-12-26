Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета. Об этом журналистам сообщил Мутко.



Виталий Мутко. Фото: Reuters

— Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства, — сказал Мутко.

В понедельник Мутко объявил на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) о приостановлении деятельности на посту президента организации. Временно исполняющим обязанности главы организации стал Александр Алаев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Мутко от посещения Олимпийских игр. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году в России существовала направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов система. Мутко тогда возглавлял Министерство спорта РФ. Решение приостановить деятельность в РФС вице-премьер объяснил желанием защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Сорокин стал генеральным директором оргкомитета чемпионата мира в декабре 2010 года. В сентябре 2017 года он был единогласно выбран в Совет ФИФА. Срок его полномочий продлится до 2021 года.