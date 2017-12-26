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Какие предприятия отправят работников на новогодние каникулы

27.12.2017 16:32 — Разное | Tut.by  
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«Крупные предприятия, которые не связаны с российским бизнесом, продолжают работать», — рассказывает председатель профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш» Валерий Кузьмич. FINANCE.TUT.BY поинтересовался, какие белорусские заводы сделают новогодние каникулы для своих сотрудников.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Крупные предприятия, которые не связаны с российским бизнесом, продолжают работать, — рассказывает Валерий Кузьмич. — Безусловно, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сейчас ситуация значительно улучшилась. Рецессия ушла, у предприятий есть заказы, складские запасы не нарастают выше нормы. Улучшение касается финансовых показателей — количество убыточных предприятий уменьшилось в два раза.

Петр Косарь, заместитель гендиректора МАЗа, рассказывает, что предприятие начнет работу с 8 января.

—  Мы направили запрос в Минтруда, чтобы этот график согласовали, и к нему не было вопросов. Но это не вынужденные выходные, а обычные переносы — их будут отрабатывать осенью и зимой, чтобы не портить летние выходные дни. Для нас даже выгоден такой график, потому что конец года — это самые напряженные дни. Недовольства у сотрудников нет, по крайней мере, жалобы не доходят.

Напомним, в этом году МАЗ также был на каникулах в начале января — до 9-го числа, а в начале 2016-го года — по 10 января.

На БелАЗе каникул нет. «Цеховой персонал будет работать по своим графикам, даже в выходные. У инженерно-технических работников стандартный график, — прокомментировали на предприятии. — Вынужденных мини-каникул, как в прошлом году, не будет».

— Графиком предусмотрены выходные до седьмого января, — ответили на МТЗ. — Предприятие большое, есть люди, у которых суммированный учет рабочего времени — это дежурный персонал. Он будет работать до седьмого числа, пустым завод не останется.

Минпром: «Предприятия синхронизируются под партнеров в соседних странах»

— Предприятия системы министерства промышленности вправе устанавливать график трудовой недели самостоятельно. Это сугубо индивидуально для каждого завода. Одни синхронизируются под партнеров и коллег в соседних странах, другие объединяют выходные, но в последующем будут их отрабатывать по субботам, — прокомментировали ситуацию FINANCE.TUT.BY в пресс-службе Минпрома. —  Трудовой график выстраивается в целях выполнения показателей бизнес-плана и для наиболее эффективной работы предприятий.

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