Пока страны всего мира активно выдвигают свою кинопродукцию на соискание «Оскара», предлагаем не забывать то, что уже давно любимо зретелями. AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест и проверить себя: сколько из топ-20 фильмов по версии рейтинга «Кинопоиска» вы смотрели? А в ближайшие выходные у вас будет отличный повод посмотреть, наконец, то, до чего все не доходили руки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проверьте себя: сколько фильмов из 20 лучших в мире вы видели? Проверьте себя: сколько фильмов из топ-20 по версии "Кинопоиска" вы смотрели.