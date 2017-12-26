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Проверьте себя: сколько фильмов из 20 лучших в мире вы видели?

27.12.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
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Пока страны всего мира активно выдвигают свою кинопродукцию на соискание «Оскара», предлагаем не забывать то, что уже давно любимо зретелями. AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест и проверить себя: сколько из топ-20 фильмов по версии рейтинга «Кинопоиска» вы смотрели? А в ближайшие выходные у вас будет отличный повод посмотреть, наконец, то, до чего все не доходили руки.

 
 
 
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Проверьте себя: сколько фильмов из топ-20 по версии "Кинопоиска" вы смотрели.

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