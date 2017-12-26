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Встреча, посвященная выпуску серии первых белорусских электровеломобилей

27.12.2017 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С начала 2018 года планируется запустить в производство серию из трех моделей первых белорусских электровеломобилей: для служб доставки, для каршеринга и для физических лиц. Электровеломобили будут обладать повышенной комфортностью и улучшенным дизайном.

Подробнее о проекте расскажут:

  • знаменитый белорусский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл ШИМКО;
  • председатель Совета потребительского кооператива "Терра Электро" Андрей СЕЛЮКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 28 декабря, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В четверг, 28 декабря, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами известного белорусского силача Кирилла Шимко, посвященная...

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