|
Встреча, посвященная выпуску серии первых белорусских электровеломобилей
27.12.2017 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь
С начала 2018 года планируется запустить в производство серию из трех моделей первых белорусских электровеломобилей: для служб доставки, для каршеринга и для физических лиц. Электровеломобили будут обладать повышенной комфортностью и улучшенным дизайном.
Подробнее о проекте расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 28 декабря, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 28 декабря, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами известного белорусского силача Кирилла Шимко, посвященная...
|
Архив (Разное)
Комментарии