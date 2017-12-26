Встреча, посвященная выпуску серии первых белорусских электровеломобилей

С начала 2018 года планируется запустить в производство серию из трех моделей первых белорусских электровеломобилей: для служб доставки, для каршеринга и для физических лиц. Электровеломобили будут обладать повышенной комфортностью и улучшенным дизайном.

Подробнее о проекте расскажут:

знаменитый белорусский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл ШИМКО;

председатель Совета потребительского кооператива "Терра Электро" Андрей СЕЛЮКОВ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в четверг, 28 декабря, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

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