Видео с места ДТП на Можайском шоссе Москвы и гибель людей на ступеньках подземного перехода еще долго будет будоражить сознание людей, ведь количество погибших могло быть значительно большим. Все детали и обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

Гость радио Sputnik Беларусь, опытный водитель-международник с 37-летним стажем, механик Николай Кабариха высказал свои гипотезы по поводу случившегося, а заодно рассказал о настоящем "беспределе", который происходит в белорусских частных компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками.

"Причиной могла послужить техническая неисправность — иногда коробка-автомат может заклинить, и автобус "поехал"… Могли пропасть тормоза, но можно было пойти поперек тротуара, в крайнем случае, въехать в столб и попытаться избежать человеческих жертв. Ну, а если под педаль тормоза попадает посторонний предмет — это гарантированная авария", — рассказывает Кабариха.

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О возмутительных фактах нарушений технического регламента в частных белорусских транспортных компаниях вы услышите в беседе с водителем-международником Николаем Кабарихой на радио Sputnik Беларусь.