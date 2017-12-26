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Кабариха: "беспредел" при перевозках пассажиров стал нормой
27.12.2017 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео с места ДТП на Можайском шоссе Москвы и
Гость радио Sputnik Беларусь, опытный водитель-международник с 37-летним стажем, механик Николай Кабариха высказал свои гипотезы по поводу случившегося, а заодно рассказал о настоящем "беспределе", который происходит в белорусских частных компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками.
"Причиной могла послужить техническая неисправность — иногда коробка-автомат может заклинить, и автобус "поехал"… Могли пропасть тормоза, но можно было пойти поперек тротуара, в крайнем случае, въехать в столб и попытаться избежать человеческих жертв. Ну, а если под педаль тормоза попадает посторонний предмет — это гарантированная авария", — рассказывает Кабариха.
О возмутительных фактах нарушений технического регламента в частных белорусских транспортных компаниях вы услышите в беседе с водителем-международником Николаем Кабарихой на радио Sputnik Беларусь.
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Водитель-международник с 37-летним стажем, механик Николай Кабариха комментирует ДТП на Можайском шоссе города Москвы и рассказывает о "беспределе" в белорусских...
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