28-летний белорусский нападающий Егор Зубович стал игроком малазийского клуба «Мелака Юнайтед».

В завершившемся сезоне чемпионата Малайзии «Мелака» заняла 8-е место из 12 команд, набрав 24 очка в 22-х матчах.

В ушедшем сезоне Зубович выступал за «Торпедо-БелАЗ» и стал лучшим снайпером команды. Он забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи в 30 матчах.