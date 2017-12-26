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Лучший снайпер "Торпедо-БелАЗа" перебрался в клуб из Малайзии
28-летний белорусский нападающий Егор Зубович стал игроком малазийского клуба «Мелака Юнайтед».
В завершившемся сезоне чемпионата Малайзии «Мелака» заняла 8-е место из 12 команд, набрав 24 очка в 22-х матчах.
В ушедшем сезоне Зубович выступал за «Торпедо-БелАЗ» и стал лучшим снайпером команды. Он забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи в 30 матчах.
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28-летний белорусский нападающий Егор Зубович стал игроком малазийского клуба "Мелака Юнайтед".
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