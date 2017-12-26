Борисовского автомошенника приговорили к семи годам колонии

Суд Борисовского района приговорил 29-летнего местного жителя к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 3 года.



Фото: Следственный комитет

Мужчина действовал в сговоре с подельниками из России: он пригонял и продавал в Беларуси легковые автомобили с фальшивыми vin-кодами и поддельными документами.

Потерпевшими по уголовному делу признано восемь человек. Потерпевшие, которые заявляли гражданские иски, — их иски удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.