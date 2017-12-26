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Борисовского автомошенника приговорили к семи годам колонии
Суд Борисовского района приговорил 29-летнего местного жителя к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 3 года.
Мужчина
Потерпевшими по уголовному делу признано восемь человек. Потерпевшие, которые заявляли гражданские иски, — их иски удовлетворены в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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На протяжении длительного времени мужчина пригонял авто из России и продавал их белорусам вместе с поддельными документами.
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