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Борисовского автомошенника приговорили к семи годам колонии

27.12.2017 16:42 — Разное | Tut.by  
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Суд Борисовского района приговорил 29-летнего местного жителя к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 3 года.


Фото: Следственный комитет

Мужчина действовал в сговоре с подельниками из России: он пригонял и продавал в Беларуси легковые автомобили с фальшивыми vin-кодами и поддельными документами.

Потерпевшими по уголовному делу признано восемь человек. Потерпевшие, которые заявляли гражданские иски, — их иски удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
 
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На протяжении длительного времени мужчина пригонял авто из России и продавал их белорусам вместе с поддельными документами.

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