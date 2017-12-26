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Минфин России впервые раскрыл зарплаты министров. Самые высокие зарплаты — у министров финансово-экономического блока. Но жалованье министров обороны и внутренних дел не раскрывается.

Минфин в составе своих открытых данных впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров. Данные охватывают период 2016 года, пишет РБК .



Самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов — 1,73 млн руб. в месяц (почти 30 тыс. долларов). На полмиллиона меньше получали министр экономического развития и министр энергетики — 1,27 млн и 1,16 млн руб. соответственно (около 22 и 20 тыс. долларов соответственно). До середины ноября отчетного, 2016 года должность министра экономического развития занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку.



Чуть меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС (954 тыс. руб.) и министр промышленности и торговли (921 тыс. руб.). В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (диапазон — от 497 до 634 тыс. руб.).



В открытых данных Минфина нет информации по зарплатам в Минобороны и МВД, как и в секретных службах ФСБ и СВР. Также нет информации о зарплате президента России.



В показатели средних зарплат, раскрытые Минфином, включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Зарплаты большинства министров (а также вице-премьеров) состоят из фиксированного денежного вознаграждения и ежемесячных и ежеквартальных денежных поощрений, которые устанавливаются президентом России (для каждого чиновника индивидуально).

Среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб (около 12 тыс. долларов). К ним относятся председатель правительства и его заместители (сейчас это всего десять человек).



Средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тыс. руб. (2 тыс. долларов), следует из данных Росстата.