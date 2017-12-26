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Российская металлургическая компания «Мечел» приобрела в лизинг крупную партию «БелАЗов»

27.12.2017 16:26 — Разное | Ежедневник  
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Российская металлургическая компания «Мечел» приобрела в лизинг крупную партию «БелАЗов»

news.sputnik.ru

Об этом говорится в сообщении одного из крупнейших в мире производителей металла, основным владельцем которой является миллиардер Игорь Зюзин.

В частности, «Мечел» объявила о приобретении в лизинг 18 карьерных самосвалов БелАЗ в рамках соглашений с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на общую сумму 2,8 млрд росс. рублей.

«Предприятия горнодобывающего дивизиона Группы «Мечел» в течение ноября-декабря заключили с ГТЛК ряд соглашений по финансированию поставок восемнадцати БелАЗов на сумму 2,8 млрд рублей. Срок финансирования – 5 лет. Все машины уже приступили к работе», - говорится в сообщении.

Приобретение большегрузных машин осуществляется по программе льготного финансирования экспортной промышленной продукции, произведенной в Республике Беларусь.

Новые БелАЗы стали очередным приобретением в рамках программы технического перевооружения горнодобывающего дивизиона Группы «Мечел». По итогам 2017 года на ООО «Эльгауголь» и АО ХК «Якутуголь» было поставлено более 30 единиц горной техники.

«Наращивание парка горнотранспортной техники в Южной Якутии позволит нам увеличить объемы подготовленного под добычу угля и, как следствие, нарастить добычу уже в 2018 году», – отметил генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Павел Штарк.

 
 
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Об этом говорится в сообщении одного из крупнейших в мире производителей металла, основным владельцем которой является миллиардер Игорь Зюзин.

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