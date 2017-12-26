Гончарова: пьяный водитель на Mitsubishi сбил женщину на переходе

По данным следствия, вечером 26 декабря 30-летний житель Минска за рулем Mitsubishi Carisma двигался по улице Селицкого со стороны улицы Бачило. Возле дома номер 33 он совершил наезд на 59-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу . К счастью, она выжила и была доставлена в учреждение здравоохранения, где ей оказывается необходимая помощь.

"Сотрудниками милиции 30-летний водитель автомобиля был доставлен для проведения освидетельствования, в ходе которого в крови водителя было обнаружено 2,66 промилле алкоголя. Такое количество соответствует сильному алкогольному опьянению", — рассказала Гончарова.

Следственным комитетом по Минску возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения — ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

К материалам уголовного дела приобщена запись видеорегистратора, установленного в автомобиле. Подозреваемый задержан, планируется предъявление ему обвинения и применение в его отношении меры пресечения.

Следователи просят граждан, бывших свидетелями ДТП обратиться в оперативно-дежурную службу Следственного комитета по телефону: (8017) 389-55-55.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.