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Гончарова: пьяный водитель на Mitsubishi сбил женщину на переходе
27.12.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь
По данным следствия, вечером 26 декабря 30-летний житель Минска за рулем Mitsubishi Carisma двигался по улице Селицкого со стороны улицы Бачило. Возле дома номер 33 он
"Сотрудниками милиции 30-летний водитель автомобиля был доставлен для проведения освидетельствования, в ходе которого в крови водителя было обнаружено 2,66 промилле алкоголя. Такое количество соответствует сильному алкогольному опьянению", — рассказала Гончарова.
Следственным комитетом по Минску возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения — ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
К материалам уголовного дела приобщена запись видеорегистратора, установленного в автомобиле. Подозреваемый задержан, планируется предъявление ему обвинения и применение в его отношении меры пресечения.
Следователи просят граждан, бывших свидетелями ДТП обратиться в оперативно-дежурную службу Следственного комитета по телефону: (8017) 389-55-55.
Комментарий официального представителя Следственного комитета Юлии Гончаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила радио Sputnik Беларусь подробности уголовного дела по факту ДТП в Минске: в крови водителя,...
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