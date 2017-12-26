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В Саудовской аравии виновнику "пьяной" аварии отрубили голову

27.12.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП, пишет Lenta.ru. 

Казнь была осуществлена в Эр-Рияде в понедельник, 25 декабря, однако известно о ней стало на следующий день. 45-летнему Мухаммеду аль-Кахтани отрубили голову.

По сведениям портала, в 2013 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 200 километров в час врезался на своем джипе в другую машину, где находились семь человек. Все они были членами одной семьи.

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе дети. Выжила только одна девочка.

 
 
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