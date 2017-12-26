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"Пытки и смерть". Адвокат рассказал об ожидающей Родченкова в России участи
Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ожидают пытки и смерть в случае возвращения в Россию. Об этом заявил адвокат бывшего функционера Джим Уолден. Его слова приводит
— Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они пытаются лоббировать представителей правительства США для экстрадиции Родченкова в Россию. Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут пытки и смерть, — сказал Уолден.
Адвокат обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отказе защитить Родченкова.
— К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему, — сказал он.
20 декабря адвокат рассказал о том, что Родченков сменил квартиру. Ему пришлось это сделать из соображений безопасности.
5 декабря
Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005-го по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в причастности к российской системе допинга.
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Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ожидают пытки и смерть в случае возвращения в Россию.
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