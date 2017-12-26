Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ожидают пытки и смерть в случае возвращения в Россию. Об этом заявил адвокат бывшего функционера Джим Уолден. Его слова приводит Inside the Games .



Фото: Emily Berl for The New York Times

— Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они пытаются лоббировать представителей правительства США для экстрадиции Родченкова в Россию. Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут пытки и смерть, — сказал Уолден.

Адвокат обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отказе защитить Родченкова.

— К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему, — сказал он.

20 декабря адвокат рассказал о том, что Родченков сменил квартиру. Ему пришлось это сделать из соображений безопасности.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Поехать в Южную Корею смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они будут выступать под олимпийским флагом.

Родченков возглавлял московскую антидопинговую лабораторию с 2005-го по 2015 год и переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских победителей и призеров ОИ-2014 в причастности к российской системе допинга.