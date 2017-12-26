ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбербанк потратит на достройку экс-Кемпински около 50 миллионов долларов

27.12.2017 17:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Объем дополнительных инвестиций в возведение комплекса на проспекте Независимости будет сопоставим с тем, что было потрачено на погашение проблемной задолженности. Напомним, группа Сбербанк приобрела доли в уставном фонде у компании «Элит Эстейт», выступавшей заказчиком строительства. Новый владелец погасил долги на 50 млн долларов, которые накопились перед белорусскими банками БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ (Беларусь).


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Новый владелец планирует создать один из лучших объектов на рынке коммерческой недвижимости, используя современные пространственные решения. Реализовывает планы российская «дочка» австрийской компании ALPINE.

— Группа Сбербанк привлекла строительную компанию с мировым именем, в том числе для того, чтобы гармонично интегрировать объекты комплекса в городское пространство, — отметил исполнительный директор БПС-Сбербанка Анатолий Вечерка.

Перестроить здание уже не получится. Но развивать прилегающую к комплексу территорию группа Сбербанк хочет с учетом мнения минчан. Пока думают о механизмах опроса.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И спросит у горожан, как обустроить прилегающую территорию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Саудовской аравии виновнику "пьяной" аварии отрубили голову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика