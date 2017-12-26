Сбербанк потратит на достройку экс-Кемпински около 50 миллионов долларов

Объем дополнительных инвестиций в возведение комплекса на проспекте Независимости будет сопоставим с тем, что было потрачено на погашение проблемной задолженности. Напомним, группа Сбербанк приобрела доли в уставном фонде у компании «Элит Эстейт», выступавшей заказчиком строительства. Новый владелец погасил долги на 50 млн долларов, которые накопились перед белорусскими банками БПС-Сбербанком, Белинвестбанком и Банком ВТБ (Беларусь).



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Новый владелец планирует создать один из лучших объектов на рынке коммерческой недвижимости, используя современные пространственные решения. Реализовывает планы российская «дочка» австрийской компании ALPINE.

— Группа Сбербанк привлекла строительную компанию с мировым именем, в том числе для того, чтобы гармонично интегрировать объекты комплекса в городское пространство, — отметил исполнительный директор БПС-Сбербанка Анатолий Вечерка.

Перестроить здание уже не получится. Но развивать прилегающую к комплексу территорию группа Сбербанк хочет с учетом мнения минчан. Пока думают о механизмах опроса.