Окей, Sputnik: как правильно и чем кормить птиц зимой?

Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей на самые разные темы. Так, один из читателей поинтересовался: как и чем правильно можно кормить птиц зимой — и нужно ли вообще? За ответом редакция обратилась к орнитологу организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Семену Левому.

"Зимой рекомендуется подкармливать мелких воробьиных птиц, но не водоплавающих: их стоит кормить только после прихода сильных холодов, до —15, когда уже сами они не могут найти себе пропитание", — рассказал собеседник агентства.



© Sputnik/ Владимир Сергеев Воробьи у кормушки

По словам представителя "Аховы птушак Бацькаўшчыны", лучше всего кормить пернатых черными не обжаренными и несолеными семечками. "Можно и белыми, но тогда лучше подавленными", — отметил Левый.

"Несоленое сало может порадовать дятлов, остатки яблок любят дрозды и некоторые другие птицы. Можно выкладывать обрезки фруктов и овощей для птиц. Можно также несоленый и нежареный арахис, хотя это и дороже", — отметил специалист.

А вот кормить птиц хлебом орнитологи не советуют.

"Это неестественное для птиц питание, пусть они и едят хлеб с удовольствием, в том числе и водоплавающие. Были исследования о том, что хлеб негативно влияет на обмен веществ и количество птенцов на следующий год", — добавил Левый.

Если же вам захочется покормить водоплавающих, например, уток, то орнитологи советуют использовать пророщенное зерно – это настоящее лакомство для пернатых.

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