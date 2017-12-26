ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Окей, Sputnik: как правильно и чем кормить птиц зимой?

27.12.2017 17:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей на самые разные темы. Так, один из читателей поинтересовался: как и чем правильно можно кормить птиц зимой — и нужно ли вообще? За ответом редакция обратилась к орнитологу организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Семену Левому.

"Зимой рекомендуется подкармливать мелких воробьиных птиц, но не водоплавающих: их стоит кормить только после прихода сильных холодов, до —15, когда уже сами они не могут найти себе пропитание", — рассказал собеседник агентства.

Окей, Sputnik: как правильно и чем кормить птиц зимой?
© Sputnik/ Владимир Сергеев
Воробьи у кормушки

По словам представителя "Аховы птушак Бацькаўшчыны", лучше всего кормить пернатых черными не обжаренными и несолеными семечками. "Можно и белыми, но тогда лучше подавленными", — отметил Левый.

"Несоленое сало может порадовать дятлов, остатки яблок любят дрозды и некоторые другие птицы. Можно выкладывать обрезки фруктов и овощей для птиц. Можно также несоленый и нежареный арахис, хотя это и дороже", — отметил специалист.

А вот кормить птиц хлебом орнитологи не советуют.

"Это неестественное для птиц питание, пусть они и едят хлеб с удовольствием, в том числе и водоплавающие. Были исследования о том, что хлеб негативно влияет на обмен веществ и количество птенцов на следующий год", — добавил Левый.

Если же вам захочется покормить водоплавающих, например, уток, то орнитологи советуют использовать пророщенное зерно – это настоящее лакомство для пернатых.

Если у вас есть вопросы для рубрики "Окей, Sputnik" — пишите их в комментариях под этим материалом. Разберемся во всех темах вместе!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хлеб, которым часто подкармливают пернатых, на пользу им не идет, а может и навредить.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сбербанк потратит на достройку экс-Кемпински около 50 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика