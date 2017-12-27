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Белорусских медиков удерживали в Ливии под домашним арестом

27.12.2017 17:46 — Разное | БДГ  
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Белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, освобождены из плена, они прибыли в Москву и готовятся к возвращению на родину в Гомель, где их ждут два взрослых сына и родители.

Врачи рассказали, что уехали в Ливию работать в 2010 году, а полтора года назад перешли в частную клинику в городе Зинтан в 100 километрах от Триполи. Здота - травматолог, его жена - операционная сестра.

Когда контракт закончился, они собирались уехать домой, но 25 октября были помещены под домашний арест.

У семейной пары отняли паспорта и вынуждали к дальнейшей работе в клинике, однако они нашли способ сообщить о своем положении в МИД России и Беларуси. В результате медики были освобождены при посредничестве российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию.

По словам главы контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, в настоящее время группа занимается вопросом освобождения еще нескольких граждан России и Беларуси, которые удерживаются в Ливии.

Фото: РИА Новости

 
Теги: Гомель
 
 
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Белорусские врачи Инна Бабуш и Сергей Здота, освобождены из плена, они прибыли в Москву и готовятся к возвращению на родину в Гомель, где их ждут два взрослых сына и...

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