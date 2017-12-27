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Оранжевый туман: синоптики обещают опасную ночь 28 декабря

27.12.2017 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сильные туманы ожидаются в Беларуси вечером в среду 27 декабря и ночью 28 декабря, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Оранжевый туман: синоптики обещают опасную ночь 28 декабря
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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Потепление пришло в Беларусь в конце прошлой недели: местами столбики термометров поднялись выше отметки +6°С.

"Туманы в среду 27 декабря распространятся на большую части территории республики, Минской области и в Минске", – сказали в Гидромете.

Синоптики также предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в стране ночью и утром четверга 28 декабря. В связи с этим в стране был объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Гидромета, видимость на дорогах республики в тумане будет составлять от 100 до 500 метров.

Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Видимость на дорогах республики в тумане будет составлять от 100 до 500 метров.

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