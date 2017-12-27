Оранжевый туман: синоптики обещают опасную ночь 28 декабря

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сильные туманы ожидаются в Беларуси вечером в среду 27 декабря и ночью 28 декабря, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik/ Владимир Астапкович Белорусские медведи успели до оттепели залечь в берлоги

Потепление пришло в Беларусь в конце прошлой недели: местами столбики термометров поднялись выше отметки +6°С.

"Туманы в среду 27 декабря распространятся на большую части территории республики, Минской области и в Минске", – сказали в Гидромете.

Синоптики также предупредили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в стране ночью и утром четверга 28 декабря. В связи с этим в стране был объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Гидромета, видимость на дорогах республики в тумане будет составлять от 100 до 500 метров.

Оранжевый уровень опасности объявляется, в случае если погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным жертвам среди населения.