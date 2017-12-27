ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Здота: мама, все в порядке, нас отправляют сразу в Беларусь

27.12.2017 18:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Супруги из Гомеля, врач-травматолог Сергей Здота и операционная сестра Инна Бабуш, на протяжении 7 лет работавшие в Ливии по контракту, в октябре оказались в плену. Врачей более месяца удерживали в городе Зинтан, местная полиция отобрала у них паспорта. Как сообщил сам Здота, таким образом медиков пытались вынудить продлить контракт и не возвращаться в Беларусь.

Сергей Здота: мама, все в порядке, нас отправляют сразу в Беларусь
© Sputnik/
Друг врача, которого удерживали в Ливии: все исходило от работодателя

Активное содействие освобождению белорусских специалистов из плена оказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, с которым пара встретилась по прилету в Москву. Там же состоялся и первый после ливийского плена телефонный разговор освобожденных медиков с близкими.

"Мама, все в порядке. Послушай меня, все в порядке, я в Москве. Как только здесь закончатся организационные мероприятия, нас отправляют сразу в Беларусь. Как и чем выгоднее добираться, мы оговорим эту ситуацию. Не волнуйся только", — сказал Здота.

Во время встречи глава Чечни пообещал, что белорусам будет оказано содействие в скорейшем возвращении на родину. Всю возможную помощь освобожденным медикам оказывает посольство Беларуси в Российской Федерации.

Кадыров обсуждал с Лукашенко ситуацию с захваченными в Ливии врачами >>

Фрагмент телефонного разговора Сергея Здота с матерью слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 133
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два белорусских медика, Инна Бабуш и Сергей Здота, освобожденные из плена в Ливии, должны вернуться на родину в самое ближайшее время — об этом сам Сергей Здота...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусских медиков удерживали в Ливии под домашним арестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика