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Сергей Здота: мама, все в порядке, нас отправляют сразу в Беларусь
27.12.2017 18:04 — Разное | Sputnik Беларусь
Супруги из Гомеля,
Активное содействие освобождению белорусских специалистов из плена оказал
"Мама, все в порядке. Послушай меня, все в порядке, я в Москве. Как только здесь закончатся организационные мероприятия, нас отправляют сразу в Беларусь. Как и чем выгоднее добираться, мы оговорим эту ситуацию. Не волнуйся только", — сказал Здота.
Во время встречи глава Чечни пообещал, что белорусам будет оказано содействие в скорейшем возвращении на родину. Всю возможную помощь освобожденным медикам оказывает посольство Беларуси в Российской Федерации.
Фрагмент телефонного разговора Сергея Здота с матерью слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Два белорусских медика, Инна Бабуш и Сергей Здота, освобожденные из плена в Ливии, должны вернуться на родину в самое ближайшее время — об этом сам Сергей Здота...
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