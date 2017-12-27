Сергей Здота: мама, все в порядке, нас отправляют сразу в Беларусь

Супруги из Гомеля, врач-травматолог Сергей Здота и операционная сестра Инна Бабуш , на протяжении 7 лет работавшие в Ливии по контракту, в октябре оказались в плену. Врачей более месяца удерживали в городе Зинтан, местная полиция отобрала у них паспорта. Как сообщил сам Здота, таким образом медиков пытались вынудить продлить контракт и не возвращаться в Беларусь.

Активное содействие освобождению белорусских специалистов из плена оказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, с которым пара встретилась по прилету в Москву . Там же состоялся и первый после ливийского плена телефонный разговор освобожденных медиков с близкими.

"Мама, все в порядке. Послушай меня, все в порядке, я в Москве. Как только здесь закончатся организационные мероприятия, нас отправляют сразу в Беларусь. Как и чем выгоднее добираться, мы оговорим эту ситуацию. Не волнуйся только", — сказал Здота.

Во время встречи глава Чечни пообещал, что белорусам будет оказано содействие в скорейшем возвращении на родину. Всю возможную помощь освобожденным медикам оказывает посольство Беларуси в Российской Федерации.

Кадыров обсуждал с Лукашенко ситуацию с захваченными в Ливии врачами >>

Фрагмент телефонного разговора Сергея Здота с матерью слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.