Год без негатива. Как перестать думать о плохом и стать счастливым

Все мы склонны больше переживать о плохом, чем радоваться хорошему. Это эволюционная адаптация, которая помогает нам избежать опасности и быстро реагировать в экстренных ситуациях. Но постоянный негатив мешает быть счастливым, повышает уровень стресса и беспокойства — и в конечном итоге плохо отражается на здоровье.



Фото: Unsplash.com

В январе The New York Times предложила читателям бросить себе вызов: провести год, свободный от депрессивных эмоций, которые мы бессмысленно переживаем раз за разом, — и в результате советы о том, как побороть мрачные мысли, стали одним из самых читаемых материалов раздела Well за год. GO.TUT.BY публикует их краткий пересказ.

Почему одни люди более склонны к негативному мышлению, чем другие?

Стиль мышления может определяться генетикой или объясняться нашим опытом из детства, говорит Джудит Бек, директор Института когнитивной терапии и исследований. Например, у детей может развиться негативное мышление, если их дразнили одноклассники. Согласно исследованию, женщины, в целом, больше склонны накручивать себя, чем мужчины.

Если практиковаться, можно научиться выходить из цикла негативных эмоций

Это удивительно, но, чтобы остановить поток негативных мыслей, для начала не нужно его останавливать. Расстроены тем, что вас не повысили на работе? Не говорите себе: «Я должен перестать думать об этом». Чем больше вы пытаетесь контролировать свои мысли, тем сильнее ваше беспокойство.

Признайте, что вы испытываете негативные эмоции. Если вы осознали и приняли этот факт, то уже на пути к тому, чтобы побороть мрачные мысли.

После того, как вы приняли негативную мысль, бросьте ей вызов. Если вернуться к ситуации с упущенным повышением — может быть, теперь вы беспокоитесь, что переоценили свои способности? Спросите себя: «Почему одна неудача означает мою некомпетентность?». Или: «Что в моей карьере доказывает, что я хороший работник?».

Если не получается, представьте, что дело касается не вас, а вашего друга. Какой совет бы ему дали? Теперь подумайте, как его можно применить к вам.

Бывает, что ваши мрачные мысли действительно справедливы, но ваши представления насчет последствий — нет. Рассмотрим сценарий: в отношениях партнер вас оставил ради другого человека. Подумать «он меня больше не любит» будет верно, но «больше никто меня не полюбит» — уже нет.

Теперь начните противодействовать негативным мыслям. Если вас беспокоит ощущение одиночества, поговорите с друзьями и семьей. Если одержимы мыслью об увольнении, составьте список ваших удач на работе. Может быть, стоит попросить вашего лучшего друга написать для вас письмо, в котором говорится о том, какой вы добрый и хороший человек? Читайте его каждый день!

Еще варианты?



Фото: Reuters

Доктор Хэнсон, автор книги «Hardwiring Happiness: New Brain Science of Contentment, Calm and Confidence», считает, что полезно спросить себя: а поможет ли мне мое беспокойство? Если во время пробежки вы размышляете о собственных финансовых проблемах и, может быть, решите, как вам быть — это одно дело. Но если круг за кругом переживаете из-за политических новостей, не достигните ничего.

Если негативные мысли заставляют вас ощущать себя взволнованным и подавленным, сделайте глубокий вдох. Затем еще один. Практика контролируемого дыхания может помочь справиться со стрессом и успокоиться.

И наконец, если мрачные мысли мешают вам отдыхать и работать, подумайте о том, чтобы записаться к профессионалу в области психического здоровья.

«И чем больше вы концентрируетесь на негативе, тем больше ваш мозг привыкает к тому, чтобы так делать», — предупреждает Хэнсон.