Редкий топ-менеджер ходит пешком по 10 километров, работает за столом в положении стоя, ищет в кафе экстремально острые блюда, а по выходным находит силы летать к невесте в Стокгольм. Героем проекта FINANCE.TUT.BY «Мой рабочий день» стал основатель крупнейшей площадки объявлений «Куфар» Михаил Сендер, который разрушил стереотипы о том, как живут и работают главы компаний.





Справка FINANCE.TUT.BY. Михаил Сендер родился в Беларуси, раннее детство провел в Нигерии, вырос в Швеции, а учился в Нидерландах В старших классах вместе с друзьями создал рок-группу, но музыкой зарабатывать не стал. После учебы в Стокгольмском университете и Стокгольмской школе экономики работал в разных странах. Именно под его руководством запускали «Куфар», который за пару лет превратился из небольшого сайта в крупнейшую площадку объявлений. С 2018 года он покидает компанию и переезжает в Стокгольм, чтобы больше времени посвятить невесте и заняться новыми проектами.

«Хожу пешком для здоровья, сочиняю музыку для души»

Михаил встречает нас в гостиной «сталинки» у площади Победы. Скромная, но ухоженная квартира раскрывает своего владельца в мелочах. Музыкальные инструменты, шведские книги, а над кроватью — огромная картина Венеции с гондолами. «В этом месте я сделал предложение своей невесте. Мы плыли на гондоле по гранд-каналу, я встал на колено, достал кольцо — все как в сказке», — откровенничает собеседник.





В спальне внимание привлекает электропианино — играть на таком способен далеко не каждый.

— Музыка производит на меня медитативный эффект, иногда просто хочется поиграть. Я вроде не тщеславный человек, но исполняю только свои композиции, которые сочиняю с 12 лет. Играть чужое всегда было неинтересно, — рассказывает Михаил. — Пару лет тому назад была возможность попробовать что-то свое, но я решил, что не время и я уже стал немного другим человеком. Сейчас я не собираюсь заниматься музыкой профессионально — скорее это потребность души.





Рядом с кроватью на полу стоит ретро-телевизор и радиоприемник — стильные «гости» из советского прошлого:

— Телевизор выглядит, как предмет из 70-х, а на самом деле выпущен в 90-х годах. Он, конечно, черно-белый. Я забрал его с дачи у своего деда, а он еще тот барахольщик, — вспоминает Михаил. — Радиоприемник также не такой старый, как кажется. Их производили до конца 80-х, хотя дизайном они остались в 70-х. Сейчас этот смотрится как раритет.





Обращаем внимание на 12-килограммовые гантели, которые «спрятались» за диваном. «Надо быть в тонусе. В последнее время занимаюсь по несколько раз в неделю», — объясняет собеседник.

Михаил говорит, что живет в постоянном движении и предпочитает обходиться без автомобиля. Например, в офис из дома и обратно, — а это около 2 км в каждую сторону, — добирается пешком. Всего же за день он проходит порядка 10 км — фитнес-трекер исправно показывает 15−20 тысяч шагов.

— Проблем с тем, чтобы «заслужить» себе ужин не возникает, — шутит топ-менеджер. — Вообще нужно о себе заботиться, следить за тем, чтобы активно двигаться. В Скандинавии здоровый образ жизни давно стал трендом. Его культивируют и в крупных компаниях. Такая же мода приходит и в Беларусь.





Прогулка до работы и адаптация к глобальному миру

Вот и сейчас Михаил предлагает нам спуститься по лестнице и пройтись пешком до Верхнего города. Пока шагаем вдоль проспекта, рассуждаем о «трудностях перевода» между белорусами и шведами.





— В Швеции почти все говорят на английском. На нем же преподают в университете. Специалистов готовят к тому, что мы живем в глобальном мире. Свободное владение английским — гигиенический фактор. Шведы с раннего детства смотрят голливудские фильмы и сериалы в оригинале. И даже не могут вообразить, что может быть как-то иначе.

По мнению Михаила, «если общество не учит людей английскому, то „зашивает“ специалистов в пределах своей экономики и блокирует их обмен».

— Кроме того в какой-то момент придется привозить в страну очень дорогих экспатов с необходимыми компетенциями. И тогда национальная экономика будет проигрывать в глобальной конкурентной борьбе. А зарплаты у людей будет оставаться низкими.

Многие однокурсники Михаила Сендера нашли работу в США и Великобритании — скандинавы вообще охотно мигрируют. Швеция тоже открыта для экспатов — принимает людей даже больше, чем «отдает». «Компании могут набирать сотрудников из любой страны, им не принципиальна национальность — они смотрят на резюме и компетенции. В офисах международных компаний знать шведский не так важно. Например, в медиаконцерне Schibsted, которому принадлежит площадка объявлений Куфар, основной язык — английский», — отмечает топ-менеджер.





Белорусы и шведы отличаются и отношением к жизни, считает Михаил. Он удивляется, почему белорусы ждут «попиццот» от государства, вместо того, чтобы открыть свое дело и зарабатывать гораздо больше.

— В Беларуси очень выгодно вести бизнес. Зарегистрировать ИП можно за один день, а налоги при «упрощенке» невысокие — всего 5% с выручки. Такого вы не найдете в других странах Европы. Вот в чем страна отстает, так это в это технологиях и бизнес-моделях, — считает собеседник. — Прежде всего, нужно научиться продвигать товары и услуги. В век интернета многие предприниматели застряли в офлайне. Чтобы сделать их ближе к покупателям, мы в свое время запустили онлайн-витрины со всем готовым — чтобы пользователь сегодня зарегистрировался на площадке и подал объявление, а завтра уже получил первых заинтересованных клиентов. Постепенно ситуация меняется к лучшему.





Михаил считает, что мешает белорусам также отсутствие опыта и знаний. По его мнению, людям страшно начинать что-то свое и рисковать, а хорошие идеи нередко пропадают из-за сомнений.

— Многие в стране толком не учились, как вести бизнес, — все постигалось на личных ошибках. И тогда это работало. Однако время меняется: приходят новые технологии, возрастает конкуренция. Те, кто работал «по старинке», рискуют остаться не у дел, — разводит руками собеседник. — К счастью, им начали помогать. Мы, например, недавно запустили проект «Куфаризация», с которым отправились в регионы. Каждый желающий мог бесплатно послушать лекции, получить консультацию по налогам и сыграть в квиз, который мы разработали вместе с «МозгоБойней», а заодно и выиграть приз на развитие бизнеса. На мой взгляд, если крупный и средний бизнес заботится об экономике, то должен помогать начинающим предпринимателям. Потому что без них белорусы никогда не будут богатыми.

Собеседник неожиданно останавливается около моста и показывает нам на декоративные вазы.





— Только посмотрите! Не так давно покрасили, а краска уже слезла. Через год все повторится по тому же сценарию. Меня удивляет, что за государственные или коммунальные деньги приходится каждый год перекрашивать заборы, мосты и т.д. А еще плитка на тротуарах, которой прожужжал всем знакомым уши. Зачем ее столько? — удивляется Михаил. — Ведь более половины сельских дорог неасфальтированы. То есть деньги идут на плитку даже там, где люди не ходят, хотя вместо этого можно создать нормальную инфраструктуру на селе.





«Я — экстремал в еде. Мне чем острее, тем лучше»

По пути заглядываем в уютное кафе позавтракать. Официантка, увидев Михаила, тут же предлагает шведский стол и получает одобрительный кивок. Через несколько минут на столе оказывается пара кусочков ветчины, сосиски, сырники и ложка оливье. Через минуту приносят капучино.





— В кафе могу позволить себе больше. А вот дома на завтраке приходится экономить — катастрофически нет времени. Я либо делаю быструю овсяную кашу с изюмом, либо какие-то хлопья с молоком и очень редко — яичницу, — признается наш собеседник.

Зато когда Михаил оказывается в Стокгольме, то «завтрак превращается в праздничный ритуал»:

— Есть люди, для которых завтрак — это главный прием пищи. Например, для Эмели, моей невесты. Она много времени уделяет тому, чтобы все приготовить, расставить 7−8 тарелок на столе, красиво разложить продукты.

Топ-менеджер пьет много кофе — объясняет это эффектом плацебо:

— Я внушаю себе, что он меня взбадривает. На самом деле это отговорка для того, чтобы подвигаться немного: пройтись по офису, посмотреть что происходит, поговорить, сменить обстановку.

Михаил — большой поклонник юго-восточной кухни, а еще жить не может без острой пищи.

— Очень не хватает острых блюд. Я вообще экстремал в этом плане. Я иногда беру еду по принципу: чем острее, тем лучше. Если в индийском ресторане есть блюдо, под которым написано, что оно самое острое в стране или городе, для меня это верный знак, что я должен его попробовать. Хотя в Минске практически нет кафе и ресторанов, где умеют готовить по-настоящему острые блюда, — признается собеседник.

Один раз увлечение острым чуть не сыграло с Михаилом злую шутку. Дело было в центре Стокгольма — у киоска с хот-догами.





— Этот хот-дог известен во всей стране и называется харакири. Владельцы лавки утверждают, что это самый острый хот-дог в мире, и я охотно верю. Там есть даже челлендж: кто съест этот хот-дог меньше чем за минуту и ничего не уронит, тому дают майку и заносят в список избранных. Правда, перед этим заставляют подписать контракт, что они не ручаются за последствия, — рассказывает Михаил. — Так вот, когда я его попробовал, мне показалось, что наступил конец света. Чили, которого там и так много, стал еще острее после нагрева. Прошла минута — и по всему телу пошла ужасная дрожь, хотя я съел всего треть. Потом наступила апатия, меня трясло и лихорадило. Никому не посоветую.

А вот по шведским блюдам Михаил, находясь в Минске, не скучает. Национальная кухня региона специфическая, на любителя. Многие редкие блюда связаны с традициями, но обычные шведы не решаются их пробовать.





— Есть рыба с непереводимым названием «сюрстремминг». По сути, это небольшая килька, которая маринуется путем сгнивания. Исторически ее просто закапывали в землю для хранения, и она там подгнивала и создавала кисловатый привкус. Она настолько вонючая, что когда какой-то шутник в школе вылил жидкость из банки с рыбой под шкафчик, то всех эвакуировали — думали, что прорвало канализацию, — вспоминает Михаил.

Офис «на ногах» с видом на Вестерос

Быстрым шагом направляемся в офис, который расположен в центре города. Только переступив порог, Михаил приветствует девушек и «дает пять» — хлопает ладонью о ладонь.

— Мы не жмем друг другу руки, а хлопаем по ним. Такие жесты сближают и отличают нас от других. Все чувствуют себя единой командой и бережно относятся к традициям, которые когда-то сами и придумали, — объясняет глава компании.

В глаза бросается карта мира, на которой разноцветными кнопками-гвоздиками отмечены отдельные страны.





— На карте видно, где доминируем мы (медиаконцерн Schibsted — прим.ред.), а где — конкуренты. Среди них есть и Facebook, который популярен в мире, но в Беларуси по разным причинам не стал лидером. Хотя в той же Мексике им пользуется более 90% интернет-пользователей.





Заходим в кабинет и попадаем в… Вестерос: интерьер выдержан в стилистике «Игры престолов», а на одной из стен открывается вид на семь королевств. Если присмотреться, можно найти и элементы корпоративной истории. Например, билборд кампании под лозунгом «Будьте счастливы», на котором мужчина от радости обнимает машину после ее покупки на Куфаре. «Отклонили „за низкий уровень эстетики и этики“. Но теперь это уже история, которой мы тоже дорожим», — отмечает собеседник.





Внимание привлекают и подъемные столы, высоту которых можно регулировать по желанию — они установлены во всех кабинетах. Оказывается, топ-менеджер предпочитает работать стоя и даже отказался от кресла.

— Это чтобы быть в тонусе. Сидячий образ жизни ведь вреден, а стоячий — куда полезнее. Тем более что ты не просто стоишь все время, как истукан, а переминаешься с одной ноги на другую, — объясняет собеседник. — Поначалу трудно, постоянно об этом думаешь, но через пару недель организм привыкает. Сейчас сижу только на встречах, либо когда очень устал.





Замечаем на столе камешки — спрашиваем об их происхождении:

— Пару лет тому назад мы с невестой путешествовали по США — с восточного побережья на запад. Где-то в Нью-Мексико проезжали небольшое индейское поселение, где и присмотрели себе сувенир. Оказывается, в этом штате есть залежи такого камня, и аборигены вырезают из него всё, что только могут. Эти камни можно покупать на развес. Я и решил взять себе, чтобы занимать пальцы. Правда, когда они падают из рук, то пугают людей. Так что, в конечном счете, перешел на спиннер.









Наше внимание привлек огромный сертификат на 20 тысяч куфов рядом со столом. Спрашиваем, не получил ли Михаил годовой бонус.





— Хорошо бы, я бы не отказался. Именно такой получили победители бизнес-игры «Куфаризация». Приз можно потратить на открытие онлайн-витрины и продвижении товаров на Куфаре. Сертификат уже успел побывать в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске — объездил почти все областные города, — улыбается топ-менеджер.

«Смартфон приучил меня засыпать сразу после полуночи»

Михаил всегда со смартфоном — мобильные приложения работают, даже когда он спит.





— Уже несколько лет использую приложение для контроля сна Sleep Cycle. Оно показывает, когда ты ложишься в постель, сколько времени на него тратишь. Из графика видно, что еще пару лет тому назад я засыпал в два часа ночи, то сейчас — в районе полуночи. Я по натуре сова, и мне нужно что-то, чтобы загнать себя в постель. Это чуть-чуть мотивирует, — признается Михаил.





А когда же Михаил просыпается, то полчаса читает в кровати мировые новости. «Как правило, листаю агрегаторы — международный Squid и шведский Omni, а чтобы узнать о событиях в Беларуси, запускаю «Новости TUT.BY», — добавляет он.





Несколько приложений посвящены путешествиям. Mileways следит за всеми перемещениями Михаила за последние годы. Еще чуть-чуть — и карта Европы превратится в «паутину» маршрутов из-за бесконечных перелетов.





Пользуется топ-менеджер и соцсетями, причем очень активно. А редкие товары ищет на Куфаре. «Для многих эта площадка стала местом, где можно продать вещь, которая больше не нужна, а для меня — найти ее, пополнить свою коллекцию, особенно если речь о музыкальном раритете», — поясняет он.

«На русском читаю Булгакова, на шведском — саги о викингах»

Михаил свободно владеет четырьмя языками, так что в выборе книг ничем не ограничен. Недавно он прочел исторический опус на-шведском, который не встретишь в русском или английском переводе. От того и книжная полка у нашего героя необычная, «интернациональная».





— Когда язык знаешь хорошо, ты на нем думаешь. Если я буду читать книгу на шведском, то и думать начну на шведском, — объясняет собеседник. — Художественную литературу я читаю в основном на английском. Шведскую и белорусскую — редко. Бумажных книг давно не покупаю — на iPad удобнее.

Когда Михаил работал в России, он приобрел привычку посещать книжный недалеко от дома. Поскольку дела у магазина шли не очень хорошо, там постоянно проходили распродажи — книги Михаил скупал охапками. Тогда и прочитал впервые романы Булгакова, Толстого и Достоевского.





Собеседник берет в руки книгу «The Reconstruction of Nations» американского историка Тимоти Снайдера. В ней описывается история развития территорий Беларуси, Польши, Литвы и Украины — еще с истоков Речи Посполитой.





— Информация здесь подается с непривычного ракурса — через образ одного большого государства, из которого постепенно формировались отдельные новые нации. Хотя обычно историю пишут иначе: берут страну и показывают истоки ее образования, — поясняет собеседник.

Самым увесистым томом оказалось классическое произведение шведской литературы «Красный змей» Франца Бенфила. Ее автор рассказывает о героических подвигах легендарного викинга.

— В книге описан быт викингов в довольно циничном виде. То есть мы привыкли видеть викингов как злодеев, которые приплывают, грабят, убивают. А здесь все показано с бытовой точки зрения: грабеж и убийство для них были обыденными вещами, то есть преступная культура была для них естественным элементом повседневной жизни, — замечает Михаил. — Описывается период, когда викинги заселяли восточноевропейские территории, как они тащили свои галеи по волокам белорусских рек, встречались с полоцким князем, а дальше шли воевать с печенегами, византийцами. Хотя это художественная литература, я бы не искал четких исторических параллелей.

Среди книг чуть не затерялось пособие для руководителей. Его Михаил прочитал, когда впервые стал директором компании и столкнулся с тем, что вся ответственность упала на его плечи.





— Нужно было прочитать что-то о том, как эту ношу несут другие. Я купил книгу, которая называется «Теперь ты решаешь». Она написана для директоров крупных корпораций. А я ее прочитал и пришел в стартап с тремя сотрудниками, — рассказывает Михаил. — Если честно, книга мне не понравилась — в ней полно ужасных советов, следуя которым можно разрушить свою жизнь. Но одну полезную вещь я все же из нее почерпнул — нужно время от времени интересоваться не только тем, что вдохновляет сотрудников и какие у них проблемы, но и чего они опасаются. Этот вопрос я задаю каждому из своих подчиненных раз в полгода. Сейчас у нас в команде около 75 человек вместе с модераторами и бухгалтерией, а также 1,2 миллиона уникальных пользователей в месяц, и мы продолжаем расти. Я уверен, что развитие проекта продолжится в таком же активном темпе и в будущем, правда, уже под руководством Артема Рабцевича. Он сменит меня на посту совсем скоро — в начале 2018 года.



«Мой рабочий день» — это проект о тайм-менеджменте и привычках офисной и личной жизни. Как выглядит типичный рабочий день? Что герой делает, чтобы успешно управлять персоналом? Какие книги читает? Какими мобильными приложениями пользуется и как они помогают управлять личным временем? Занимается ли спортом, чем питается и в каких вообще отношения с ЗОЖем.