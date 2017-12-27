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Минск застрял в 10-балльных пробках
Минск застрял в 10-балльных пробках. Особенно затруднено движение в центре столицы. Синоптики предупреждают о сильном тумане.
Движение затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе микрорайона Сухарево и Чижовки. По данным сервиса, в Минске произошло не менее десятка аварий. Ранее сервис фиксировал 9-балльные пробки.
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Ранее сервис фиксировал только 9-балльные пробки в столице.
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