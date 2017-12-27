ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск застрял в 10-балльных пробках

27.12.2017 18:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минск застрял в 10-балльных пробках. Особенно затруднено движение в центре столицы. Синоптики предупреждают о сильном тумане.


Движение затруднено в центре столицы, а также на МКАД в районе микрорайона Сухарево и Чижовки. По данным сервиса, в Минске произошло не менее десятка аварий. Ранее сервис фиксировал 9-балльные пробки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 136
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сервис фиксировал только 9-балльные пробки в столице.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рогозин подтвердил, что "Роскосмос" перепутал космодромы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика