Стены темных тонов в интерьере: стоит ли их боятся?



Мы часто слышим, что следует избегать темных стен, что дизайн интерьера в темных тонах будет «давить» и уменьшать пространство, а найти удачные сочетания цветов крайне сложно. Попробуем развенчать эти мифы.

Боремся со стереотипами





Прежде чем рассматривать особенности использования темных цветов в интерьере, стоит указать на такие нюансы, которые отталкивают от такого выбора. Эти аргументы правильнее выразить предрассудками.

Еще с советских времен люди привыкли к стабильности и однородности во всем. Это было понятно по одинаковым обоям и мебели в квартирах, остальным элементам быта. Такая привычка перекочевала и в современность.

Другая причина кроется в ассоциации черного, серого и сопутствующих оттенков с депрессивным состоянием, отсутствием настроения и вкуса.

Применяя светлые оттенки, люди смело руководствуются в сочетании их между собой, не опасаясь неверных действий.

Считается, что в темном помещении становится тесно.

Однако пришло время соответствовать реалиям и придать «черному квадрату» иной вид и умелое оформление. Не исключено, что под руководством специалиста результат дизайна интерьера в темных тонах окажется вполне универсальным для любой комнаты.

Как преобразится помещение в темных стенах?





Несмотря на все кажущиеся сложности, важно просто подобрать для добротного фона нужные цвета. При оформлении интерьера несложно выделить светлые предметы на черном и сером фоне. Не стоит избегать пастельной гаммы, броской палитры цветов с яркими оттенками.

Для темного найдется место в каждом стиле. Для современных интерьеров применяют темные стены: дизайнеры создают атмосферу роскоши, изысканности посредством насыщенного фиолетового, зеленого, вишневого. Помещение заиграет по-другому при сочетании мебели с выделяющимися элементами: фурнитурой, золочеными рамами на зеркалах, бархатными подушками на диванах.

За счет темного фона можно использовать мебель как акценты оформления. Станет проще объединять и гармонично совмещать объекты с предметами декора: у контрастных элементов нет конфликта, а предмет подчеркнут, выделены главные его стороны. Строится идея на контрасте и сочетании противоположностей.

На темно-сером фоне эффектно можно оформить домашнюю галерею. Сделать это легко, выкрасив одну плоскость в темный колер для размещения, например, собственной фотогалереи. Это идеальный фон и для постеров, и предметов живописи, и фото.

Геометрия пространства будет выправлена, но возможны неожиданные результаты. Для полностью темного помещения результатом нововведения станет размытие границ. Метод можно использовать в небольшом нежилом пространстве, например, ванная комната или прихожая. Для жилых помещений прием дизайна может спровоцировать стеснение пространства и скованность, поэтому в этом случае лучше обратиться в студию дизайна интерьера.

Идеальное решение для подходящей комнаты





Заставьте темный цвет работать на вас. Солнечная комната наполняется светом, когда через большое окно проникают лучи. Даже с серыми стенами пространство будет жизненным, светлым. Уют сохранится без ощущений скованности. Выбирайте темно-серый цвет для помещений не самых маленьких, с большим окном, а в квартире-студии -при зонировании комнат совмещенных, как кухня и столовая или гостиная. Освещения потребуется много (бра, торшеры, настольные светильники), как и предметов декора.

Если все это есть и вы готовы к экспериментам, то обуздайте изысканный интерьер. А помощь в создании дизайн интерьера в темных тонах вам окажут студии дизайна, которые вы найдете в каталоге TAM.BY .