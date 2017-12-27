Пробки 10 баллов: сильный туман парализовал движение в центре Минска

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Автомобильное движение на большинстве улиц центра Минска парализовано из-за тумана и ряда аварий, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

По последней информации, по состоянию на 18:20 пробки на улицах белорусской столицы оцениваются в 10 баллов.

Сейчас движение автомобилей и общественного транспорта затруднено практически на всех крупных улицах в пределах первого кольца.

Не 9 баллов мало…. Даёшь 10ти бальные пробки в Минске! И все потому что, кому то надо покататься в час-пик, да перекрыть проспект. #минскпробки #ждун #мизантроп — Ведьмочка Sandra (@Sandra_Jaliche) 27 декабря 2017 г.

Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что на вечер среды 27 декабря, а также ночь и утро 28 декабря в стране из-за сильного тумана объявлен оранжевый уровень опасности.