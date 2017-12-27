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Пробки 10 баллов: сильный туман парализовал движение в центре Минска

27.12.2017 18:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Автомобильное движение на большинстве улиц центра Минска парализовано из-за тумана и ряда аварий, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

По последней информации, по состоянию на 18:20 пробки на улицах белорусской столицы оцениваются в 10 баллов.

Сейчас движение автомобилей и общественного транспорта затруднено практически на всех крупных улицах в пределах первого кольца.

Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды сообщили, что на вечер среды 27 декабря, а также ночь и утро 28 декабря в стране из-за сильного тумана объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас движение автомобилей и общественного транспорта затруднено практически на всех крупных улицах в пределах первого кольца.

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