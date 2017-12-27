Лукашенко встретился с талантливой молодежью во Дворце Независимости

К президенту пришли 250 отличников учебы, победителей олимпиад, новаторов и молодых изобретателей Беларуси. Встреча состоялась 27 декабря во Дворце Независимости.

«Мы начинаем новую традицию, которая будет вписана яркими и незабываемыми буквами в историю нашего государства. Мы пригласили сюда на праздник - во Дворец Независимости, ставший символом государственности - вас, будущее нашей страны. Учитесь, постигайте новое. Главный совет - делайте все вовремя!» - сказал Лукашенко.

Президент призвал молодых людей искать новые истины, чтобы изменить мир к лучшему, когда придет время.

Глава государство пообщался с талантливой молодежью в душевной неформальной обстановке, посоветовал не останавливаться при достижении цели и пожелал успехов.