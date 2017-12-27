В уходящем году минское «Динамо» было близко к тому, чтобы низвергнуть БАТЭ с футбольного Олимпа впервые с 2006 года. Динамовцы под руководством Сергея Гуренко набрали столько же очков, сколько и БАТЭ, а федерация в затянувшемся споре вокруг «дела Веремко» приняла аргументы борисовчан, которые в итоге и были провозглашены чемпионами. В интервью SPORT.TUT.BY экс-капитан сборной Беларуси Гуренко рассказал о своем втором шансе в «Динамо, мощном админресурсе БАТЭ и особых отношениях с Юрием Чижом.



Фото: vk.com/fc_dinamominsk

«Когда Уэльс на Евро-2016 сыграл по схеме 3−4−3, понял, что мы в «Динамо» обогнали время на полгода»

— Со стороны кажется, что «Динамо» сохраняет интригу насчет того, в каком качестве вы начнете следующий сезон в клубе. Беседовали ли на эту тему с боссом Юрием Чижом?

— Встречались, все обсудили. Да, контракт я не подписал, но это не так важно. У нас с Юрием Александровичем совсем другие отношения — дружеские. Он спросил, готов ли продолжить тренировать главную команду и как я дальше вижу развитие «Динамо». То есть ключевые моменты проговорили, а поставить подпись под соглашением — дело времени.

— К Новому году успеете уладить вопрос?

— Какая разница? Мы мужчины, которые держат слово. Честно говоря, не знал, когда заканчивался предыдущий контракт. Вскоре после начала минувшего чемпионата мне сообщили: «Так и так, Сергей, срок действия истекает к концу 2017-го, но надо помочь первой команде обрести стабильность, по максимуму сработать». Такие цели были поставлены до конца года.

— И все же, будет ли ваш новый контракт длинным?

— Зависит от того, насколько я интересен клубу. Пока могу сказать, что остаюсь в «Динамо». Юрий Саныч понимает, что, если мне поступит какое-то суперпредложение, то сядем за стол и будем разговаривать. Как бы ни складывалась ситуация, хочу быть полезен клубу. Будет здорово, если получится выстроить структуру, чтобы в дальнейшем «Динамо» не зависело от Гуренко или кого-то еще.

— Впервые главным тренером «Динамо» вы стали в 2009 году, поспешно завершив игровую карьеру. Как изменилось ваше видение футбола за это время?

— У меня в 2009 году не было ни лицензии Pro, ни даже оконченного высшего образования. К моменту назначения сдавал экзамены в университете физкультуры, так что как тренер действовал интуитивно, с позиции футболиста.

Помню, сложно далась первая предсезонная подготовка. С тех пор прошел этот этап сезона, пусть и в качестве помощника главного тренера, пять-шесть раз, так что освоился. Опыт в дубле «Динамо» помог апробировать идеи, которые появлялись в период работы в «Краснодаре», пермском «Амкаре» и льежском «Стандарде». В «Динамо» к предложению играть в три нападающих поначалу отнеслись настороженно.

Вы можете посмотреть на результаты сборной Сербии, которая использует эту игровую модель и вышла на чемпионат мира в России, на успехи дублирующего состава «Динамо» и главной команды. Мы доказали, что схема имеет право на жизнь. Важно то, как ты ее используешь. Но такие нюансы я обычно обсуждаю только со своими футболистами. Показываю им на поле, что делать с мячом и как двигаться.



Юрий Чиж — в центре. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вы стали первым тренером, которому Чиж дал второй шанс, пригласив снова в «Динамо». В чем причина — в дружбе с вами, переоценке ценностей Юрием Санычем после заключения под стражей или в чем-то другом?

— Юрий Саныч видел, с какими командами я работал до возвращения в «Динамо» и как проявил себя, тренируя дубль. Вот и решил дать еще один шанс. Понятно, что тренером нельзя стать за год-два, да даже за десять лет. Нужно непрерывно учиться, искать новые решения. Футбол не стоит на месте.

Схема — не догма: на поле в любом случае выходят два состава футболистов по одиннадцать человек. А вот философия играет определяющую роль. В «Динамо» мы начали ее внедрять два года назад, а потом на чемпионате Европы 2016 года в таком же стиле — 3−4−3 — выступила сборная Уэльса. В атаке Уэльс использовал трех центральных нападающих. … Многие клубы с тех пор перешли на 3−4−3, а ситуативно перестраиваются и на пять защитников.

Еще немного о сборной Сербии. В английской прессе провели анализ ее матчей. В нем прозвучали такие слова: «Славолюб Муслин (ему Гуренко ассистировал в сербской дружине. — Прим.ред.) полностью скопировал игру Антонио Конте (сейчас тренер «Челси». — Прим.ред.)». Хорошо, что тут еще сказать? Конте — не самый плохой тренер.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Вук Рашович пришел в «Динамо» на должность спортивного директора, когда главным тренером был Владимир Журавель. Когда Рашович тренировал «Динамо», спортдиректором стал Сергей Боровский. Боровского на посту главкома заменили вы, то есть тоже человек из структуры клуба. Значит ли это, что следующий за вами тренер «Динамо» — кто-то из нынешних сотрудников?

— Думаю, что ситуация со мной — стечение обстоятельств. Вернувшись в «Динамо», сказал Сергею Владимировичу, что не ставлю перед собой задачу стать главным тренером. Да, я откликнулся на предложение Юрия Чижа возглавить дубль. Он позвонил со словами: «Давай встретимся, футбол посмотрим». За игрой он выслушал мое мнение по развитию молодежного футбола. Здесь самая большая проблема — переход из детского во взрослый спорт. Мы ударили по рукам, и мне сразу дали три возраста детей, которые стали работать по одной системе. Все три показали прогресс.

Я был доволен своим положением, когда тренировал дубль «Динамо» и помогал Муслину в сборной Сербии. Видимо, Юрию Санычу не понравилось, в какой футбол играла первая команда. Он хозяин, имеет право принимать решения об отставке наставника. Долго над предложением стать главным тренером «Динамо» не думал. Понимал, что на определенном этапе вопрос может встать таким образом. А также — если команду приму я, то для нее такие перемены пройдут наименее болезненно. Знал о методах работы Сергея Владимировича, о сильный качествах команды и проблемах внутри.

— Кто-то из дубля «Динамо» готов пополнить основной состав в новом сезоне?

— Пока никто. Выступая в турнире дублеров, где не то сопротивление, очень сложно стать игроком основы «Динамо». Разве что Максиму «Шеве» Швецову удалось прибавить. Он — молодец, прогрессирует, но еще не готовый футболист.

«С душком от чемпионата страны 2017 года ничего нельзя будет сделать»

— Для вас понятие «чемпионский дух» — что-то метафизическое?

— Знаете, прекрасных спортсменов тьма, но к часу «икс» часть из них ничего выиграть не может. А человек средних возможностей, которого считают «никаким», потихоньку побеждает там, там и там.

Дух победителя закаляется во всем. Играешь в карты — хочешь выиграть. Едешь на машине — хочешь обогнать. Всегда стремишься быть лучше, быть первым. На тренировках настроение ребят чувствуется «на раз», так что знаешь, в каком составе будет больше шансов на успех. Тут уточню, что критерий — нефутбольные качества.

— «Динамо» после 2004 года безуспешно пыталось стать чемпионом. Клуб приглашал опытных исполнителей, нюхавших пороху, но для решающего шага этого было недостаточно. Можно ли сказать, что успехи команды в завершившемся году лягут в основу будущих?

— Чемпионскую атмосферу, то есть уверенность в себе, нужно поддерживать. Кто-то говорил, что в минском «Динамо» футболисты слабее, чем в брестском. Может быть, некоторые индивидуально и уступают, но у нас была команда. В чемпионате добились больше всех побед (22 виктории против 21 у БАТЭ. — Прим.ред.), а очков у нас столько же, сколько и у БАТЭ — по 68. Все это замалчивается. Я же считаю, что мы не меньше заслужили чемпионство, чем БАТЭ. Но существует регламент (победы БАТЭ над «Динамо» в очных встречах. — Прим.ред.), согласно которому борсовчане нас опередили.

— 19 декабря исполком федерации футбола утвердил БАТЭ чемпионом . У «Динамо» остались доводы «против», способные изменить решение, либо больше не будете его оспаривать?

— Пускай люди думают, как им с этим жить и как после такого будет работать наша федерация. Это же прецедент! Сегодня Веремко, завтра еще кто-нибудь. Почему исполком проходит, а адекватного объяснения тому, что произошло, не дается?

Знаю, как по моим делам принимал решение дисциплинарный комитет федерации, а затем и апелляционный. Мне нечего сказать об этих людях. И ведь они занимают такие важные позиции!

— Год назад в центре внимания находились договорные матчи в белорусском футболе, а в этом — спор вокруг того, кто чемпион.

— Да, проблемы стали вскрываться, а раньше замалчивались, хотя все было так же. Просто сейчас вопрос был поставлен так: или мы следуем букве закона, или обходим его у всех на виду. Как я говорил раньше, самое правильно решение — сразу, как стало известно о промахе Веремко, то есть за семь туров до конца чемпионата, собрать исполком и договориться. БАТЭ признал бы: «Да, Веремко не было в банке, но он не участвовал в матче, а мы выиграли у «Слуцка» со счетом 6:0. Примите, как смягчающее обстоятельство». Уверен, что после голосования БАТЭ сохранил бы три очка, Веремко провел бы платеж, и все мы уже давно забыли эту историю.

Ладно, жизнь продолжается. Будет новый чемпионат, за ним — еще один. Вот только с душком от чемпионата страны 2017 года ничего нельзя будет сделать.



1999 год. Сергей Гуренко атакует Валерия Карпина в товарищеском матче Беларусь — Россия. Фото: Reuters

2001 год. Сергей Гуренко с капитанской повязкой на руке противостоит валлийцу Крэйгу Беллами в матче сборных команд. Фото: Reuters

2004 год. Сергей Гуренко в футболке московского «Локомотива» играет против «Монако» в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

2007 год. Сергей Гуренко с Кубком России, который он выиграл в составе «Локомотива». Фото: Reuters

— После чемпионства с «Локомотивом» в качестве игрока вы уехали в отпуск опустошенным. Такая же ситуация в этом году?

— Да, увы, не все решается на футбольном поле. Это прибивает. Понимаешь, что административный ресурс у БАТЭ значительно выше, чем у других клубов. В том же «Ювентусе», других европейских топ-клубах так же есть рычаги влияния. По этому компоненту БАТЭ на три головы выше других участников чемпионата Беларуси.

— Удалось ли отдохнуть на Канарских островах?

— Отдыхать — не работать. Год выдался непростым, но интересным. Со сборной Сербии попали на чемпионат мира, а сотрудничество прекратили… Если подводить итоги, то нет разочарования в связи с проделанной работой, но некоторые люди действительно разочаровали. Не хочу повторяться, достало.

— Слышал, что сербская федерация футбола и Муслин не договорились о принципах комплектования команды на мундиаль.

— Так и было. Мирно расстались.

— Сербы сыграют в группе Е вместе с бразильцами, костариканцами и швейцарцами. Как вам?

— Сильный состав. Бразильцы и швейцарцы находятся в первой десятке рейтинга ФИФА. Я все равно буду переживать за сербов, за россиян. В составе сборной России остаются ребята, с которыми играл вместе. Например, Денис Глушаков. К тому же, лучшие годы футбольной карьеры провел в России. Всегда переживаю за россиян, как, впрочем, и за итальянцев (в итальянской Серии А Гуренко выступал за «Рому», «Парму» и «Пьяченцу». — Прим.ред.). Если поставить на весы команды России и Италии, то не смогу определиться с симпатиями. А если итальянцы играют с немцами, то одназдначно буду поддерживать первых.

— Первенство страны не будет прерываться на время чемпионата мира. И все же — поедете на матчи?

— Если будет выходить по времени, съезжу в Калининград на встречу сербов со швейцарцами и в Москву — на поединок Сербия — Бразилия.

«Нойок стал своим, причем не на словах, не «на заборе». Вряд ли он позарится на батэшную зарплату»

— В мировом футболе прослеживается тенденция, что, когда у футболиста истекает контракт с клубом, а новый он не подписывают, его усаживают в глубокий запас. У Артема Быкова закончился контракт с «Динамо». Намерены ли «переподписать» его?

— Вы же видели, что Артем всегда находился в составе, играл. Давления на него не оказывалось. Знаете, игроки часто считают, что, если он бесплатный, то ему легче уйти куда-то. Не согласен. Они должны думать, как сделать так, чтобы за него были готовы выложить деньги. Но и тут задача должна сводиться не к переходу и вместе с тем росту зарплаты, а к тому, чтобы классно играть в футбол.



Артем Быков запрыгивает на отмечающих взятие ворот соперника одноклубников. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Быков ведь входит в группу футболистов-лидеров «Динамо», где и Александр Нойок , и Максим Жавнерчик, верно?

— Ждем от Артема окончательного решения на счет того, где он себя видит и готов ли остаться у нас еще на год. У него потенциал значительно выше. Пока это только шестьдесят процентов от его возможностей.

— Вы перевели Быкова из цетра поля на фланг. Чем продиктовано решение?

— Судя по его характеристикам — высокой скорости, выносливости и умению работать с мячом, ему больше подходит роль выбегающего на фланге игрока. В опорной зоне от футболистов требуются другие качества: мышление, быстрота принятия решения. Развивать их во взрослом футболисте крайне сложно. Исходя из этого, Артем наиболее полезен на пространстве. Ему следует использовать свои сильные стороны, а не подражать кому-либо.

— В прессе появлялся слух о том, что Нойоком интересуется БАТЭ. Реально ли, чтобы после кабинетных споров с борисовчанами за чемпионство ваш игрок ушел в стан конкурентов?

— Сашу Нойока знаю год и вижу, что он проникся динамовским духом. Стал своим, причем не на словах, не «на заборе» . Вряд ли он позарится на батэшную зарплату. Уж если Саша куда и уйдет, то так, чтобы еще вернуться в «Динамо».

— В последние годы «Динамо» испытывало финансовые трудности. Может ли сейчас клуб приобретать футболистов или будет подписывать исключительно свободных агентов?

— Считаю, что в футболе решают не деньги. Если вы посмотрите, кто к нам пришел летом, то это Максим Жавнерчик и Дмитрий Хлебас. Конечно, хотел усилить ряд позиций — не получилось. А брать футболиста ради того, чтобы взять, не было необходимости. Получилось, что без лишних игроков в составе сумели создать команду. Хотели сохранить костяк на будущий сезон, что и было сделано. На данный момент мы практически укомплектованы. Ребята знают мои требования и что система дает результат. Это главное.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Команду пополнил болгарский защитник Крум Стоянов. Что скажете о нем?

— Бровочник. Хотел игрока на эту позицию. Судя по видеоматериалам и просмотру вживую, парень подходит нам. Надеюсь, станет тем, кого мы искали. Еще взяли Сейду Яхая. Он тренировался с «Динамо» практически два месяца, пока не завершился чемпионат. Это квалифицированный исполнитель с хорошим послужным списком. Выступал за клубы, которые всегда боролись за верхние строчки турнирной таблицы. У нас и без Яхая была неплохая средняя линия, а с ним после предсезонной подготовки должна стать сильнее, организованнее, что ли.

Если по защитникам еще могу угадать, то ситуация по нападающим видится мне непонятной. Взять Вадима Демидовича. В чемпионате 2016 года, выступая за «Торпедо-БелАЗ», забил двенадцать голов. В 2017-м в играх за «Динамо» и «Минск» забитыми мячами не отметился. Он что, разучился играть? Помню, как в игре со «Славией» у него было три стопроцентных момента за десять минут. Бывает, что не идет. Посмотрим, может, в следующем году забьет раз десять. У Владимира Хващинского в минувшем сезоне девять забитых мячей, а если брать по моментам, то без половины имевшихся шансов мог делать это до тридцати раз.

— Фатос Бечирай в «Динамо» 2015 года показал, что значит иметь фактурного нападающего топ-класса. Удивительно, как игрок из внутреннего первенства Антон Сарока за год в «Динамо» обошел Бечирая по голам (12 против 9) в чемпионате и уступил всего очко по ситеме «гол+пас» (15 против 16).

— Как по мне, Антон забил мало. Значительно меньше, чем мог. Пусть бы одним ухом меня слышал… А если бы двумя, то как минимум уехал бы в чемпионат России. Антон должен забивать не меньше двадцати голов в чемпионате Беларуси.

— Вы были футболистом оборонительного плана. На что опираетесь, когда рассуждаете, как следует играть нападающему?

— Поверьте, не на знания, которые дают на тренерских курсах, а на опыт Муслина. Он играл ближе к атаке, выполнял роль «десятки». Рассказал о многих моментах, которые раньше не замечал и от которых растет результативность. Так что не просто так «Динамо» играет в 3 нападающих. Нам не хватило времени, однако, если сравнивать первый и второй круг чемпионата, то мы превзошли собственные показатели по очкам, забитым и пропущенным голам.

Сарока до «Динамо» играл в командах, где стоял впереди. На него выбивали мяч, и ему оставалось разобраться с одним-двумя соперниками. Против «Динамо» действуют настолько плотно, что Антону бежать некуда. Ему следует научиться играть в штрафной площади. Бывает, что он ищет мяч не в тех зонах, где следовало бы. А когда выполняет мои требования, забивает. Гол в ворота сборной Фанции на стадионе «Стад-де-Франс» тому подтверждение. Он показал ложное открывание, а в момент прострела выиграл корпус у визави и спокойно забил.



Антон Сарока. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Гол Сароки на мгновение заставил забыть об уходе из нацкоманды Сергея Корниленко, согласны?

— Корниленко и Сарока — разные нападающие. По таланту Сарока даже выше стоит, однако в работоспособности уступает Корниленко, который к 25 годам добился большего. У Антона еще есть время.

— Филипп Иванов из «Крумкачоў» будет в «Динамо»?

— Он у нас на примете. Надеюсь своим отношением и игрой он поможет клубу. Кроме того, Иванов — воспитанник «Динамо». Думаю, он заслуживает того, чтобы получить шанс.

— Вы часто жжете глаголом. В этом интервью прозвучали отсылки к бывшему капитану «Динамо», а сейчас игроку БАТЭ Стасу Драгуну — «свой не на заборе» и «батэшная зарплата». Бывает, что жалеете о сказанном?

— Делюсь своим мнением. Почему я должен уходить в сторону, отвечая на вопросы? Про меня гадости говорят, и это тоже мнение — пожалуйста.

— Как намерены встретить Новый год?

— В семейном кругу. Думаю, сходим с друзьями-спортсменами в баню, как делаем это каждый Новый год. У нас сложилась хорошая компания. Тут и Дима Мелешко, и Алексей Калюжный, и Андрей Михалев, и Сергей Омельянчук. Нас много. Всегда поддерживаем друг друга, наши дети тоже дружат.