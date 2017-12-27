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Рогозин подтвердил, что "Роскосмос" перепутал космодромы
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачного пуска с космодрома «Восточный» в ноябре этого года. Об этом сообщает
Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Союз» была настроена на старт с космодрома Байконур, а стартовала с космодрома Восточный. Именно это стало причиной аварии.
«Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут, — сказал чиновник. — Я думаю, что выводы будут комиссией представлены президенту и председателю правительства».
При этом Рогозин заявил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на «софт, который делали 20 лет назад». «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?» — отметил он.
Чиновник сравник запуск ракеты с изготовлением костюма: «Здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка. Но все вместе оказалось — один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился».
Напомним, 28 ноября «Роскосмос»
Перепутанные космодромы были среди неофициальных
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Ракета-носитель "Союз" была настроена на старт с космодрома Байконур, а стартовала с космодрома Восточный.
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