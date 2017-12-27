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Изменения в безвизовом режиме увеличат рост потоков туристов в 2018-м
27.12.2017 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Количество туристов, посещающих Беларусь, в 2018 году может увеличиться на 20% благодаря продлению срока безвизового пребывания до 10 дней в Брестской и Гродненской областях, заявил в
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я думаю, что 2018 год будет отличаться в темпах роста от 2017, поскольку первый документ по безвизовому режиму был принят оптимистично ожидаемым и не имел предварительной информации. На 2018 год уже под безвизовый режим законтрактован ряд туристических продуктов по организованным рынкам, и это даст свой результат. Думаю, что рост будет значительно выше, добавится где-то 20% или даже больше", — отметил он.
По его словам, увеличение количества дней по безвизу в Бресте и Гродно вполне ожидаемо. "Республиканский союз туристической индустрии был активно задействован во всех рабочих группах. Приятно, что позиция союза туристической индустрии, профессионального ведомства и представителей силовых структур совпадала", — сообщил Филипп Гулый.
Накануне президент Беларуси
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После введения пятидневного безвизового режима в Беларуси в 2017 году побывало на 12% больше иностранцев, в 2018-м эта цифра может вырасти до 20%.
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