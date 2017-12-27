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Изменения в безвизовом режиме увеличат рост потоков туристов в 2018-м

27.12.2017 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Количество туристов, посещающих Беларусь, в 2018 году может увеличиться на 20% благодаря продлению срока безвизового пребывания до 10 дней в Брестской и Гродненской областях, заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь председатель Правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый во время пресс-конференции "Итоги белорусско-российского сотрудничества в области туризма и физической культуры за 2017 год. Планы на 2018 год".

Изменения в безвизовом режиме увеличат рост потоков туристов в 2018-м
© Sputnik / Виктор Толочко
Приток туристов в Беларусь в 2018 году прирастет минимум на 20%

"Я думаю, что 2018 год будет отличаться в темпах роста от 2017, поскольку первый документ по безвизовому режиму был принят оптимистично ожидаемым и не имел предварительной информации. На 2018 год уже под безвизовый режим законтрактован ряд туристических продуктов по организованным рынкам, и это даст свой результат. Думаю, что рост будет значительно выше, добавится где-то 20% или даже больше", — отметил он.

По его словам, увеличение количества дней по безвизу в Бресте и Гродно вполне ожидаемо. "Республиканский союз туристической индустрии был активно задействован во всех рабочих группах. Приятно, что позиция союза туристической индустрии, профессионального ведомства и представителей силовых структур совпадала", — сообщил Филипп Гулый.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко продлил срок безвизового пребывания иностранных граждан в некоторых районах Брестской и Гродненской областей до 10 дней. Воспользоваться этим смогут граждане 77 государств. Подписанный указ начнет действовать с 1 января 2018 года.

Смотрите на видео Sputnik, как прошла пресс-конференция по итогам сотрудничества РБ и РФ в области туризма и физической культуры за 2017 год.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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После введения пятидневного безвизового режима в Беларуси в 2017 году побывало на 12% больше иностранцев, в 2018-м эта цифра может вырасти до 20%.

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