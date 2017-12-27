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Платежные терминалы установили в 15 патрульных машинах ГАИ области
Банковские платежные терминалы установили в 15 патрульных машинах и в 5 кабинетах административной практики ГАИ ОВД Могилевской области. Это сделано для того, чтобы автовладельцы могли рассчитаться за штрафы безналом,
— Установка банковских платежных терминалов значительно упростит процедуру оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также штрафов, взимаемых за эксплуатацию транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, — подчеркнули в УВД.
Оплачивать штрафы банковской картой можно сразу при составлении протокола об административном правонарушении. Это значительно экономит время плательщиков и повышает взыскиваемость штрафов, считают в ГАИ.
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Банковские платежные терминалы появились также в пяти кабинетах административной практики.
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