Верховный суд оставил в силе приговор 16 бывшим таможенникам





Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни в совершении ряда коррупционных преступлений.

27 декабря 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда от 8 августа 2017 года в отношении 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщила пресс-служба ВС.

Как ранее писал " Ежедневник ", суд рассматривал громкое дело 8 месяцев . 16 бывших и действующих работников Ошмянской таможни - почти вся ее верхушка - обвинялись в получении взяток. Большинство фигурантов признали вину - полностью либо частично.

На скамье подсудимых оказались также два бизнесмена, обвиняемых в даче взяток: Тураев из Вильнюса и Ревако из Островца.

По версии следствия, с 2010 года по 2015 год таможенники получали вознаграждения за беспрепятственный пропуск фур с цветами.

К самому длительному сроку заключения приговорили бывшего таможенника Гарника Сарумянца. Он получил 11,6 лет заключения в колонии усиленного режима. У Сарумянца была конфискована самая внушительная сумма - под ванной в его ошмянской квартире было обнаружено 1,8 млн долларов.