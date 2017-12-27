|
Верховный суд оставил в силе приговор 16 бывшим таможенникам
27.12.2017 19:39 — Разное | Ежедневник
Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни в совершении ряда коррупционных преступлений.
27 декабря 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда от 8 августа 2017 года в отношении 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения, сообщила пресс-служба ВС.
Как ранее писал "
На скамье подсудимых оказались также два бизнесмена, обвиняемых в даче взяток: Тураев из Вильнюса и Ревако из Островца.
По версии следствия, с 2010 года по 2015 год таможенники получали вознаграждения за беспрепятственный пропуск фур с цветами.
К самому длительному сроку заключения приговорили бывшего таможенника Гарника Сарумянца. Он получил 11,6 лет заключения в колонии усиленного режима. У Сарумянца была конфискована самая внушительная сумма - под ванной в его ошмянской квартире было обнаружено 1,8 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни в...
|
Архив (Разное)
Комментарии