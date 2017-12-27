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Верховный суд оставил в силе приговор 16 бывшим таможенникам

27.12.2017 19:39 — Разное | Ежедневник  
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Верховный суд оставил в силе приговор 16 бывшим таможенникам

Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни в совершении ряда коррупционных преступлений.

27 декабря 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Минского областного суда от 8 августа 2017 года в отношении 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения,  сообщила пресс-служба ВС.

Как ранее писал "Ежедневник", суд рассматривал громкое дело 8 месяцев. 16 бывших и действующих работников Ошмянской таможни - почти вся ее верхушка - обвинялись в получении взяток. Большинство фигурантов признали вину - полностью либо частично.

На скамье подсудимых оказались также два бизнесмена, обвиняемых в даче взяток: Тураев из Вильнюса и Ревако из Островца.

По версии следствия, с 2010 года по 2015 год таможенники получали вознаграждения за беспрепятственный пропуск фур с цветами.

К самому длительному сроку заключения приговорили бывшего таможенника Гарника Сарумянца. Он получил 11,6 лет заключения в колонии усиленного режима. У Сарумянца была конфискована самая внушительная сумма - под ванной в его ошмянской квартире было обнаружено 1,8 млн долларов.

 
 
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Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни в...

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