В Витебске после столкновения со Skoda опрокинулась скорая

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки случилась 27 декабря, около 19.00, в Витебске. Об этом сообщили в ГАИ региона.





Столкновение произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Чкалова. От удара скорая опрокинулась на бок. Легковым автомобилем Skoda управляла 28-летняя женщина. На заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве с ней находился ребенок 2013 года рождения. Он не пострадал.





«Информацией о водителе и пассажирах автомобиля скорой помощи сотрудники Госавтоинспекции пока не располагают. Все участники ДТП доставлены в больницу для оценки их физического состояния», — рассказали в ГАИ.

На месте аварии работают инспекторы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.