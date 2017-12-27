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В Витебске после столкновения со Skoda опрокинулась скорая

27.12.2017 21:10 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковушки случилась 27 декабря, около 19.00, в Витебске. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Столкновение произошло на пересечении проспекта Строителей и улицы Чкалова. От удара скорая опрокинулась на бок. Легковым автомобилем Skoda управляла 28-летняя женщина. На заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве с ней находился ребенок 2013 года рождения. Он не пострадал.


«Информацией о водителе и пассажирах автомобиля скорой помощи сотрудники Госавтоинспекции пока не располагают. Все участники ДТП доставлены в больницу для оценки их физического состояния», — рассказали в ГАИ.

На месте аварии работают инспекторы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

 
Теги: Витебск
 
 
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Авария случилась 27 декабря, около 19.00, на пересечении проспекта Строителей и улицы Чкалова.

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