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Верховный суд оставил без изменения приговор 16 фигурантам дела ошмянских таможенников

27.12.2017 17:41 — Разное | БелТА  
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Верховный суд оставил без изменения приговор 16 фигурантам дела ошмянских таможенников
Фото из архива

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд оставил без изменения приговор 16 фигурантам дела ошмянских таможенников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Беларуси приговор Минского областного суда от 8 августа 2017 года в отношении 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска "Каменный Лог" Ошмянской таможни оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Большинству фигурантов этого громкого дела, организовавшим широкомасштабную схему уклонения от уплаты таможенных платежей, в августе судом было назначено наказание в виде лишения свободы. Максимальное наказание составило 11,5 года колонии усиленного режима. Двоих суд приговорил к ограничению свободы. Литовского предпринимателя освободили из-под стражи в зале суда, назначив при этом штраф.

Кроме Миноблсуда дела о массовых взятках ошмянских таможенников рассматривали суды Партизанского, Фрунзенского, Октябрьского и Заводского районов Минска.

Участники преступной группы за взятки в нарушение таможенного законодательства осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий товаров через государственную границу Беларуси в пункте пропуска "Каменный Лог". Суммы незаконного денежного вознаграждения варьировались в зависимости от количества перемещаемых грузов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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