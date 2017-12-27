С 31 декабря по 2 января милиция перейдет на усиленный режим работы





С 31 декабря по 2 января личный состав органов внутренних дел и внутренних войск МВД будет нести службу в усиленном режиме.

Как сообщил начальник управления охраны правопорядка Министерства внутренних дел Дмитрий Курьян, во время празднования Нового года для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в МВД и территориальных органах внутренних дел будут функционировать оперативно-ситуационные штабы, призванные системно и своевременно реагировать на изменения обстановки, сообщила пресс-служба МВД.

В местах проведения праздничных гуляний будет организован пропускной режим. Накануне их осмотр проведут саперно-пиротехнические группы. Для личного досмотра граждан и их вещей планируется оборудовать контрольно-пропускные пункты. «Проанализировав террористические акты, которые были совершены в ряде европейских стран, решено ограничить движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств и принять меры по блокировке подъездов к территориям проведения массовых мероприятий», – сказал Дмитрий Курьян.

Дополнительные меры по охране общественного порядка уже предприняты на объектах общественного питания и транспортной инфраструктуры, в культурно-развлекательных заведениях, гипермаркетах и торговых центрах.

Начальник управления охраны правопорядка МВД отметил, что в предновогоднее время традиционно велик спрос на пиротехнические изделия. Иногда эта продукция не отвечает требованиям безопасности и продается с нарушениями действующего законодательства. По данным на 26 декабря выявлено более 360 фактов ее незаконного оборота. Изъято около 3 млн единиц пиротехники, составлено свыше 200 протоколов об административных правонарушениях.

В свою очередь старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей обратил внимание, что в преддверии Нового года существенно увеличивается транспортный поток, поэтому стоит заблаговременно проработать свой маршрут и рассчитать время, чтобы производимые перекрытия движения не нарушили планов.

Сотрудники ГАИ, наряду с обеспечением безопасности в местах проведения массовых мероприятий, будут тщательно следить за соблюдением ПДД и выявлять грубые нарушения в местностях, отдаленных от областных и районных центров. Статистика свидетельствует, что в выходные и праздничные дни дорожная милиция выявляет в два раза больше нетрезвых водителей, чем обычно, однако с каждым годом эта цифра становится меньше, в том числе благодаря звонкам сознательных граждан.

Помимо исполнения контрольных и надзорных функций, госавтоинспекторы по всей стране будут поздравлять участников дорожного движения. Запланировано множество различных акций, подготовлены сувениры и подарки, чтобы в приятной форме напомнить гражданам о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах.

Заместитель начальника управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси Анатолий Балябин констатировал, что спасатели провели около 8 тыс. мониторингов состояния пожарной безопасности объектов, где планируется проведение новогодних мероприятий. Особое внимание при этом уделялось надлежащей подготовке персонала заведений и учреждений, знанию правил пожарной безопасности, а также состоянию подъездов к зданиям, исправности технических средств противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения.

Начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси Олег Панчук рассказал, что организации здравоохранения в праздники тоже будут работать в усиленном режиме. Приемные отделения, травмпункты, отделения интенсивной терапии и реанимации пополнят квалифицированными специалистами. В местах массовых гуляний будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Обеспечена полная готовность к работе и резервных бригад.