ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле для грузовиков закрыли один из мостов через Сож

27.12.2017 21:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Автомобильный мост через реку Сож на объездной Гомеля, возле деревни Бобовичи, закрыли для грузового транспорта. Большегрузы будут направляться через город, сообщили в ГАИ Гомельской области.


Изображение используется в качестве иллюстрации.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, закрытие моста через Сож связано с возможным плохим состоянием некоторых конструкций сооружения. Окончательное решение — возможна ли дальнейшая эксплуатация моста — будет за специалистами из БелдорНИИ. До конца этой недели специалисты изучат состояние конструкций. Пока же движение грузового транспорта с полной массой свыше 25 тонн решено приостановить и направить в объезд. Движение для легковых авто не ограничено.


Объехать мост можно следующим образом: улица Объездная — проспект Речицкий — улица Косарева — проспект Октября — 5-ый микрорайон — дорога Хутор-Гомель — выход на Черниговскую трассу. Для легкового транспорта возможен еще один маршрут — через Новобелицкий район по мосту к улице Фрунзе.


Напомним, в начале декабря в Житковичском районе закрыли для движения автомобильный мост через Припять, соединяющий районный центр с Туровом. На мосту треснула плита перекрытия и дорожное полотно по всей ширине просело почти на полметра. Сейчас на реке установлен наплавной понтонный мост.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 135
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно AUTO.TUT.BY, закрытие моста связано с возможным плохим состоянием некоторых конструкций сооружения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
С 31 декабря по 2 января милиция перейдет на усиленный режим работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика