В допинг-пробе российской спортсменки обнаружены следы ДНК трех мужчин

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал мотивировочные части решений о пожизненном отстранении от Олимпиад российских спортсменок Анны Шибановой (хоккей) и Татьяны Ивановой (санный спорт). Об этом сообщает пресс-служба МОК.



В допинг-пробе хоккеистки Анны Шибановой найдены следы ДНК как минимум трех разных мужчин и одной женщины. Фото: Reuters

Спортсменки были наказаны за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Анна Шибанова в составе сборной России стала шестой на Играх-2014, Татьяна Иванова завоевала серебро в эстафете.

В мотивировках, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Далее следует список доказательств, на которых основывалась комиссия Дениса Освальда: предоставленные Маклареном сведения, список «Дюшес» и «Медальный план», предоставленные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсменов, а также экспертная оценка независимых лиц.

Также в документах говорится, что данные, предоставленные Родченковым и Маклареном, являются достаточными и достоверными, а также подчеркивается, что выводы Макларена о наличии в России институциональной системы применения допинга и вовлечения в нее спортсменов и чиновников могут в дальнейших делах рассматриваться как одно из доказательств причастности атлетов, поскольку без их непосредственного участия невозможно было реализовать схему подмены проб.

В документе отмечается, что Шибанова, как и остальные отстраненные члены женской сборной России по хоккею, за исключением одной оправданной хоккеистки (Анны Шохиной — прим. ТАСС) находились «под защитой» системы подмены допинг-проб. Кроме того, МОК отмечает, что считает царапины на пробирках с допинг-пробами, аномально высокий уровень соли и наличие в пробе чужой ДНК достаточным доказательством для признания спортсмена виновным, и сообщает, что у отстраненных российских хоккеисток было найдено, по крайней мере, одно из указанных нарушений. Однако случай Шибановой, как отмечается в заявлении, уникален, так как в ее пробе найдены все три типа нарушений, кроме того, в ее анализах найдены следы ДНК как минимум трех разных мужчин и одной женщины. Кроме того, подмену допинг-проб российских хоккеисток подтвердил Родченков.

В мотивировочной части решения МОК по Ивановой отмечается, что доказательством вины спортсменки служит ее наличие в списке «Дюшес», а также наличие на контейнерах с ее анализами царапин. Относительно уровня соли, который после перепроверки не превысил допустимый уровень, МОК отмечает, что, возможно, российская сторона могла скорректировать его различными способами, поэтому отсутствие нарушений относительно количества соли в допинг-пробе не ставит под сомнение выводы организации.