Чехия — одна из самых миролюбивых стран мира. В недавно опубликованном глобальном рейтинге миролюбия (Global Peace Index) она заняла шестое место, обогнав Канаду и Швейцарию. Поэтому сюда приезжают учиться люди со всех уголков земного шара, в том числе из Беларуси, ведь чешское образование считается одним из лучших в Европе.

Учиться сюда после окончания университета в Минске отправился Никита Шпак, который поступил в Anglo-American University, расположенный в историческом центре Праги.





Про поступление

— В 2016 году я окончил Белорусский институт правоведения с красным дипломом по специальности «международное право». Учеба мне всегда давалась легко, поэтому проблем с окончанием университета не было, но перспектив работать по специальности было тоже немного. К тому же впереди маячила армия, что очень хорошо мотивировало на продолжение обучения. Раньше я часто слышал мнение, что белорусский диплом за рубежом не признается, а уж диплом белорусского частного вуза — так и подавно. Думаю, что мой опыт может стать хорошим примером обратного.

Я получил диплом только в середине июня, а учеба в магистратуре в Праге начиналась уже в конце августа, а ведь нужно было еще получить визу и пройти всю процедуру зачисления.

В мае я сдал TOEFL (международный тест на знание английского языка) и ждал чуть больше месяца официального подтверждения. В середине июня я обратился в специализированный центр помощи для студентов в Минске. Там мне помогли подобрать университет, отталкиваясь от моего бюджета и результата TOEFL. Мне подошел международный университет в Праге. Для зачисления нужно написать мотивационное письмо, подготовить резюме и приложить диплом. После — собеседование с деканом. Ехать на собеседование не нужно, разговор проходит по скайпу. Еще месяц ожидания — и мне пришло заветное сообщение о зачислении и документы с вызовом.

Чтобы получить визу, мне понадобилось занести в посольство достаточно большой пакет с документами: взять справку о несудимости, подтверждение из банка о наличии суммы на год проживания (примерно 3500 USD), копия банковской карты, вызов из университета о зачислении, подтверждение о месте проживания в Чехии на год и оплатить страховку на год. Все документы нужно перевести на чешский язык, а перевод заверить у нотариуса. Визу мне открыли с 22 августа, а в университет нужно было прийти утром следующего дня. Мы поехали с родителями на машине, ведь нужно было вести много вещей, и, проехав Польшу и половину Чехии, к моему удивлению, успели добраться к началу семестра минута в минуту.

Первое впечатление от Праги





В Праге никогда не был и не имел представления о том, куда еду. В глаза сразу бросилось, что Прага — город величественных мостов. Всего их Праге насчитывается около восемнадцати, десять через Влтаву, остальные — через ее притоки.



Вход на станцию в Праге.

Прага размером чуть больше Минска. В городе три ветки метро, поэтому добраться до любой точки города можно без проблем. Метро здесь намного глубже, чем в Минске, а эскалаторы ездят намного быстрее. Турникетов нет, проход на платформу свободный, нет службы, которая смотрит, пробил ты билетик или нет. Очень редко (за полтора года видел всего раз пять) встречаются контролеры, которые ходят по вагону и проверяют билеты. Штраф за безбилетный проезд — примерно 1500 крон (70 USD). Очень часто можно видеть туристов, пытающихся разобраться, как купить билетик на транспорт. Дело в том, что стоимость проезда в общественном транспорте зависит от возраста, статуса (студент, пенсионер) и времени, необходимого на поездку. Стандартный билет стоит 24 кроны (примерно 1 USD) на взрослого, кататься можно только 30 минут — при пробивании на билет ставится отметка времени. Из-за этого иногда попадаешь в ситуацию, что ты ждешь долго поезд, а контролеров это не волнует. Если время истекло — выпишут штраф. Кстати, билет универсальный, проехав в метро, если еще осталось время, можно продолжать поездку на автобусе или трамвае (троллейбусы здесь не ходят). Я плачу за проездной на три месяца со студенческой скидкой 720 крон (33 USD).





Ландшафт Праги очень разнообразный. Так, если вы попробуете арендовать велосипед, то большую часть времени будете катить его перед собой, потому что дорога идет в гору, ведь в городе очень много холмов, а на дорогах полно брусчатки, поэтому ездить на велосипеде по городу не очень-то комфортно.





Водят машины пражане значительно хуже, чем минчане. Широких полос в центре города просто нет, а еще и трамвайные пути часто совпадают с автомобильной дорогой, поэтому водители здесь непредсказуемо «толкаются». А еще чехи любят перебегать улицу, где им вздумается, игнорируя пешеходные переходы, поэтому на дорогах хаос. Полицейские здесь очень любят ездить с мигалками и сиреной. Часто можно увидеть, что водители глушат моторы на светофорах. Вначале думал, что это единичные случаи, а потом понял, что это повсеместно распространено. Возможно, потому что стоимость бензина здесь в районе 1.20 евро.





Климат кажется более мягким, чем в Беларуси, средняя температура — на пять градусов выше. Например, у нас и сейчас, в конце декабря, снег толком не выпал, осень была почти без дождя, а вот летом при 35 градусах жары шли беспрерывные ливни.

Чешского языка до переезда я не знал, потому что поступал в международный университет, обучение в нем проводится на английском языке. На бытовом уровне в Праге можно спокойно обойтись без знания чешского языка. В магазинах работает много молодежи, которая прекрасно знает английский. Еще изредка попадается и русскоязычный персонал. В торговых центрах есть кассы самообслуживания, где и продавца-то нет. Вы просто набираете продукты в тележку, а потом сами их пробиваете и взвешиваете, оплатив картой в терминале. Еще в Праге можно найти магазины со сканерами штрих-кодов. Просто ходите по магазину и сканируете продукты, которые хотите купить, а потом на кассе просто отдаете сканер и все продукты разом считываются.

Возвращаясь к языку, могу сказать, что чешский больше похож на белорусский язык, чем на русский. Без его знания, на уровне логики и интуиции можно понимать процентов сорок речи, хотя в чешском много слов, которые произносятся и пишутся, практически как на русском, но имеют другой смысл. Например, «stůl» — это стол, а не стул; «pozor» — это внимание, а не позор.





Что меня еще очень сильно удивило в Праге, так это то, что старшее поколение выглядит молодо и стильно. Не в обиду белорусским пожилым людям, но чешское пенсионеры не выглядят так старо, как наши. Все стараются прилично одеваться, краситься и передвигаться на хороших машинах.

Жилье и цены

Я поселился в студенческом общежитии повышенного комфорта. Аренда за двухместный номер в таких общежитиях обходится примерно в 8000 крон (примерно 360 USD), при этом все коммунальные расходы и интернет включены в стоимость. Но есть и очень простые общежития, без интернета, холодильника и личного душа/туалета, располагающиеся далеко от центра. В таком случае цена будет в районе 3000 крон (140 USD).

Аренда квартир варьируется в среднем от 12000 (550 USD) крон за однокомнатную и порядка 18 000 (830 USD) крон за двухкомнатную. Часто арендодатель может попросить оплату депозита за 1−2 месяц вперед.

Искать жилье проще через социальные сети, в них множество русскоязычных групп с объявлениями о сдаче жилья. Вообще, сообщество русскоговорящих очень активное. Например, во «ВКонтакте» очень много групп, которые ведут эмигранты: от барахолки до поиска работы, жилья, услуг и просто помощи по любым вопросам. В городе есть русские магазины, но цены в них космические! Пачка обычных пельменей обойдется в 250 крон (11 USD).





В городе часто можно слышать русскую речь из-за большого потока туристов. Если честно, то лично у меня сложилось впечатление, что русских (русскоговорящих) здесь не очень любят. Порой в магазине лучше говорить на английском, но и тут бывают странные случаи. Однажды мы со знакомым пошли в магазин, и я, разговаривая с продавцом на английском, купил продукт за одну цену, а знакомый говорил по-чешски и заплатил за этот же продукт в два раза дешевле. Еще здесь часто бывают словесные разборки между чехами и словаками, но это другая история.

Если спросите про белорусское сообщество в Праге, то я не очень знаком с ситуацией. В моем университете порядка 10, в лучшем случае 15 белорусов. На первом месте по численности, конечно, больше всего людей из Средней Азии (Казахстан, Узбекистан), много украинцев, а уже потом русских, белорусов. У себя же в университете слышал, что белорусов в Чехии любят больше, чем русских. Говорят, что мы добрее, чаще относимся ко всему с юмором, а девушки наши симпатичнее.

Одежда в Праге дешевле, чем в Минске, как ни странно. Например, летом я купил десять маек по 99 крон (4 USD) в магазине Reserved. В H&M майки примерно по 200 крон (9 USD). Кроссовки в среднем можно купить за 400 крон (18 USD). А вот продукты чуть дороже. В среднем по городу цены будут близки к следующим: килограмм говяжьего мяса — 270 крон (12 USD), пакет молока 20 крон (1 USD), килограмм картофеля — 15 крон (0.7 USD), килограмм перца — 60 крон (2.7 USD), целая замороженная курица — 100 крон (4.6 USD). Интересно, что в магазинах сложно найти гречку.

Тарифы на телефон — около 7 крон (0,3 USD) за минуту разговора, SMS — 2 кроны. Тарифные планы существуют самые разные, в зависимости от операторов (здесь их три), и можно выбрать по своим потребностям. Я плачу за связь примерно 260 крон в месяц (11 USD), это 4 ГБ интернета и звонки. Кстати, мобильный интернет тут очень быстрый с технологией LTE, а вот в метро с мобильным покрытием в Праге проблемы. Власти упорно пытаются решить эту проблему и вроде бы как планируют в скором времени решить.

Про зарплаты

Из 28 (без Британии 27) Европейских стран уровень зарплаты в Чехии на 20 месте. Средняя зарплата — 840 евро (22000 кроны), по факту — тысяча евро без вычета налогов. Сложно сказать, достаточно ли это для приезжего. Теоретически, этого хватит на удовлетворение основных потребностей: снять однокомнатную квартиру за 13000 крон (600 USD), заплатив еще 550 крон (25 USD) за месячный проездной, 300 крон (13.8 USD) за телефон. Продукты обходятся примерно в 2000 крон в месяц (92 USD). Останется в среднем 150 евро на другие расходы.

Я работаю на part-time (половину рабочего дня) у себя же в университете. Моя специальность на английском называется «administrative» и «IT assistant». Официальный лимит рабочего времени — 100 часов в месяц, а зарплата не может превышать 10 000 крон (460 USD). Если работаешь больше, то платишь большой налог. Но смысла на part-time платить налога нет, потому что тогда на руки получишь еще меньше, чем установленный лимит.





Искать работу тоже лучше в группах в социальных сетях, там каждый день публикуют множество объявлений о вакансиях, есть и неофициальные предложения, где просят помочь отремонтировать дом, собрать мебель, что-то перевезти и так далее. Работа всегда есть, она разная, на любой вкус и для любых специалистов.

Особенности обучения в университете





Я учусь в Англо-Американском университете в Праге на специальности «международные отношения и дипломатия». Это первый в Европе университет, получивший аккредитацию Western Association of Schools and Colleges (WASC), признанную министерством образования в Америке. Университетский кампус располагается в центре старой Праги.





В отличие от белорусской системы образования, у здесь нет строгих сроков окончания обучения. Все курсы разделены на кредиты. Например, мне нужно набрать 60 американских кредитов или 120 европейских (60 US credits or 120 ECTS credits). Для этого нужно изучить и успешно сдать экзамены по двадцати предметам. Каждый зачтенный предмет приносит мне 3 кредита, причем предметы я могу выбирать сам. Можно брать от одного до пяти предметов за семестр и окончить магистратуру за два года либо растянуть учебу на больший срок.





Первое время после начала обучения мне было даже не сложно, а просто непривычно. С английским языком в процессе его изучения у меня проблем никогда не было, но такой непосредственный опыт погружения в языковую среду, конечно, отсутствовал. А так как сроков обучения нет, все студенты (и новые поступившие, и уже учащиеся) перемешиваются вместе. Поэтому первые месяцы сложно конкурировать со старыми студентами: ты привыкаешь к системе, к языку, набираешься опыта. Ну, а уже разобравшись, как все работает, можно и самому начать умничать.

Меня приятно удивило, что здесь никто не смотрит на то, как ты выглядишь, как ты одет, во что обут или какая у тебя прическа. Можно сидеть с ногами на стуле или вообще залезть на парту. Никто в жизни не вызовет тебя в деканат, если ты пришел в джинсах или с дредами на голове, как это случалось в Минске. Главное в учебе — продемонстрировать результат, заданный системой. Радикально отличается общение студентов с преподавателями. Формальности не в почете. Например, совершенно нормально обсуждать с профессорами любые вопросы в столовой после занятий, при этом попивая пиво. Есть даже специальная ежемесячная дискуссия, называется Professors in Pub, когда студенты и преподаватели собираются в кафе, обсуждают заранее установленную тему, при этом выпивая и закусывая. Например, в этом семестре мы в такой приятной обстановке обсуждали Трампа, Северную Корею и кризис в Европе.





Все студенты дружелюбные, никто ни с кем не конфликтует, и еще никто не смотрит на качество твоего английского. Помню, как в школе и в университете в Минске детей дрессируют говорить на «чистом» английском с правильным произношением. В Чехии же главное, чтобы ты умел говорить, отвечать на вопросы и доносить свою мысль. А то, как ты произносишь слова и делаешь ли ошибки в речи — это неважно.

В университете используют специальную интернет-платформу, где студенты могут видеть свои домашние задания, отметки, посещаемость, туда же загружены материалы для подготовки к занятиям. Если говорить про главные отличия в белорусской и чешской системах образования, то, пожалуй, у нас студенты привыкли списывать, а здесь — нет. Профессура и администрация очень строго следят за плагиатом. Все письменные работы загружаются через интернет-платформу, где они автоматически проверяются. Если система обнаруживает плагиат, то задание автоматически получает отметку F (failed). Поэтому студентам приходится читать очень много. Я за один семестр в Праге прочитал больше, чем за 5 лет нашего бакалавра, а может быть, больше, чем за всю жизнь. У нас пишут одну курсовую работу за год. Здесь же — примерно по одной курсовой на каждый предмет. Может выходить даже пять курсовых за семестр, но, конечно, зависит от факультета и предмета.





Отметки за предмет тоже формируют по-другому: например, 100% окончательной оценки может включать 10% посещаемости, 20% активного участия во время занятия, 30% тест в середине семестра и 40% финального теста. Каждый студент знает, сколько ему и на каком этапе прохождения курса нужно набрать.

По ценам на обучение: полный курс бакалавриата будет стоить порядка 16.600 евро; магистратуры — 12.200 евро. Оплачивать учебу можно в течение семестра частями.

Кухня и достопримечательности





Мне показалось, что чешская кухня не сильно отличается от нашей. Гарнир в основном такой же: картошка или рис. Если вы будете в Праге, то советую попробовать pečené vepřové koleno (вепрево колено), везде продается гуляш, кнедлики (отварное изделие из теста и батона), горячий трдельник (выпечка из дрожжевого теста, наматывается на вертел из дерева или металла по спирали) и еще smažený sýr (жареный сыр).









И, конечно же, пиво! Да, чехи действительно очень любят его пить. Пьют пиво буквально на завтрак, обед и ужин. Пивные бары — на каждом шагу. Местное пиво относительно дешевое и вкусное, в среднем цена за кружку — 1 USD.

В Праге много достопримечательностей, которые нужно посетить. Например, знаменитый Карлов мост, он был открыт в 1380-м году. Независимо от погоды на улице, здесь всегда полно туристов, которые неспешно прогуливаются по мосту, делают фотографии и покупают сувениры. С моста открывается великолепный вид на Пражский Град — комплекс храмов, зданий и фортификационных сооружений. Пражский град основан в IX веке, сейчас тут расположена резиденция президента. Считается, что это не только самая большая президентская резиденция в мире, но и самый большой замок в мире. Советую сюда приехать с самого утра, потому что очереди на вход всегда большие.





Обязательно посмотрите на пражские куранты — это древние астрономические часы, которые все еще работают. Они находятся на Староместской площади в самом центре города. Сейчас здесь стоит главная елка Праги. Вообще старый город (Старе-Место) — это исторический район города с невероятными архитектурными зданиями и маленькими улочками, которые привлекают миллионы туристов каждый год.





Для тех же, кто любит более современную архитектуру, советую посмотреть вблизи на Жижковскую телевизионную башню. Это самое высокое сооружение Праги высотой в 216 метров. Башня видна практически из любой точки города. Она выглядит немного жутковато, потому что на ней изображены фигуры ползущих детей. На лифте можно подняться в ресторан на высоту 66 метров или на обзорную площадку, которая расположена на расстоянии 93 метров над землей, откуда открывается неповторимый вид на город и окрестности.





В целом, могу сказать, что Прага — это отличный вариант для молодых абитуриентов и студентов, которые хотят переехать в Европу. Красивый город с умеренным климатом, с активно развивающейся экономикой и прогрессивными технологиями: здесь практически везде можно расплатиться бесконтактными платежами, есть разные bike/car sharing и зарядки для электрокаров; а большое русскоговорящее сообщество поможет быстро адаптироваться и найти работу.