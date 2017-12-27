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Реконструкцию трассы М6 планируют завершить до конца 2018 года

28.12.2017 10:19 — Разное | Tut.by  
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Реконструкцию трассы М6 планируют завершить до конца 2018 года, заявил во время пресс-конференции председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Стоимость реконструкции трассы составляет около 250 млн долларов, сообщает БЕЛТА.


— Большая часть суммы уже освоена. В работе все компоненты трассы, в том числе участки в районах Ивья и Лиды. В 2018 году предстоит освоить около $ 80 млн. Строители обещают, что до конца следующего года реконструкция большей частью будет завершена. Будет открыто сквозное движение без тех неудобств, что сегодня испытают водители, — отметил Владимир Кравцов.

Главную дорогу региона планируют сдать в эксплуатацию в первой половине 2019 года к старту II Европейских игр.

В 2018 году начнутся работы по расширению полос для движения в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе, что позволит увеличить его пропускную способность. Это также часть проекта по реконструкции трассы.

Владимир Кравцов отметил, что развитию логистической сферы в регионе уделяется большое внимание. В 2017 году начал работу транспортно-логистический центр в непосредственной близости от пункта «Брузги». Аналогичный проект стоимостью около 20 млн долларов планируется реализовать рядом с пунктом пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе. Также новый транспортно-логистический центр появится в Ошмянском районе рядом с пунктом пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе.

 
 
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Строители обещают, что до конца следующего года реконструкция большей частью дороги будет завершена. Ее планируют сдать в эксплуатацию в первой половине 2019 года к...

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