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"Такими богатыми белорусы не были уже давно". Авторы индекса "ЧаркиШкварки" - про зарплаты и инфляцию
Третий квартал в Беларуси закончился благополучно: зарплаты растут, товары — дешевеют, отмечают эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада». При этом доходы белорусов выросли и в пересчете на свинину и водку, об этом свидетельствуют данные очередного индекса «ЧаркиШкварки».
Набор «чарка-шкварка» дешевеет несколько кварталов подряд. По итогам третьего квартала стоимость 100 грамм водки и 100 грамм свинины составила 2 рубля 35 копеек. Это на одну копейку меньше, чем месяцем ранее. «Но если сравнить показатель с аналогичным периодом прошлого года, мы увидим, что набор вырос в цене на 14 копеек, — отмечают эксперты. — По итогам первого полугодия средняя зарплата в реальном выражении выросла на 2%. А если ориентироваться только на свинину и водку, то среднестатистический белорус разбогател на целых 10%».
Снижение стоимости набора «чарка-шкварка» на фоне роста номинальных зарплат привело к тому, что в третьем квартале среднестатистический белорус мог себе позволить купить на 17 чарок и шкварок больше, чем кварталом ранее — 355 штук. «Это рекордный показатель за последнее время, такими богатыми белорусы не были уже давно», — говорят авторы исследования.
За сентябрьскую среднюю зарплату можно было купить 352 чарки-шкварки. «Это рекорд за последние годы. Даже в 2014-м, когда белорусы зарабатывали не только по 500, но и по 600, они могли себе позволить лишь 318 чарок и шкварок в месяц», — добавляют эксперты.
По их словам, сохраняется значительный разрыв между покупательской способностью зарплат жителей столицы и регионов. Если средний минчанин зарабатывает 503 чарки и шкварки, то житель Могилевской области — 279. «Печально, что именно регион с самым низким уровнем зарплаты в ЧШ — Могилевская область — стал единственным, где зарплата, выраженная в чарках и шкварках, за последний год снизилась. В остальных регионах наблюдается рост в среднем на 15−30 ЧШ», — отмечают авторы исследования.
«Если прикинуть инфляцию чарки и шкварки за последний год, то получится, что она примерно такая же, как и общий уровень инфляции в стране. По итогам сентября 2017 года Белстат констатировал, что инфляция в Беларуси в годовом выражении составила 4,9%. По чарке и шкварке мы насчитали 5,6% — ненамного больше официальной статистики. И налицо общая тенденция к замедлению инфляции, которая наблюдается в целом по стране», — говорится в исследовании.
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"Такими богатыми белорусы не были уже давно". Авторы индекса "ЧаркиШкварки" - про зарплаты и инфляцию
Доходы белорусов выросли и в пересчете на свинину и водку, об этом свидетельствуют данные очередного индекса "ЧаркиШкварки".
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