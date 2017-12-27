Третий квартал в Беларуси закончился благополучно: зарплаты растут, товары — дешевеют, отмечают эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада». При этом доходы белорусов выросли и в пересчете на свинину и водку, об этом свидетельствуют данные очередного индекса «ЧаркиШкварки».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эксперты исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт Урада» составляют индекс «ЧаркиШкварки» с марта 2015 года. Этот рейтинг высчитывается по примеру индекса «Биг-Мака», которым с 1986 года занимается журнал The Economist, пытаясь отображать реальный курс обмена валют в разных странах по стоимости гамбургеров. «Биг-Маки», конечно, продаются и в Беларуси, однако определять покупательную способность белорусских зарплат лучше с помощью чего-то национального, с исконно белорусскими корнями и колоритом", — уточняют эксперты BIPART. Индекс «ЧаркиШкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. Авторы индекса утверждают, что с его помощью можно определить, насколько обесценился белорусский рубль, а также сравнить доходы и расходы белорусов и наших соседей.

Набор «чарка-шкварка» дешевеет несколько кварталов подряд. По итогам третьего квартала стоимость 100 грамм водки и 100 грамм свинины составила 2 рубля 35 копеек. Это на одну копейку меньше, чем месяцем ранее. «Но если сравнить показатель с аналогичным периодом прошлого года, мы увидим, что набор вырос в цене на 14 копеек, — отмечают эксперты. — По итогам первого полугодия средняя зарплата в реальном выражении выросла на 2%. А если ориентироваться только на свинину и водку, то среднестатистический белорус разбогател на целых 10%».

Снижение стоимости набора «чарка-шкварка» на фоне роста номинальных зарплат привело к тому, что в третьем квартале среднестатистический белорус мог себе позволить купить на 17 чарок и шкварок больше, чем кварталом ранее — 355 штук. «Это рекордный показатель за последнее время, такими богатыми белорусы не были уже давно», — говорят авторы исследования.

За сентябрьскую среднюю зарплату можно было купить 352 чарки-шкварки. «Это рекорд за последние годы. Даже в 2014-м, когда белорусы зарабатывали не только по 500, но и по 600, они могли себе позволить лишь 318 чарок и шкварок в месяц», — добавляют эксперты.

По их словам, сохраняется значительный разрыв между покупательской способностью зарплат жителей столицы и регионов. Если средний минчанин зарабатывает 503 чарки и шкварки, то житель Могилевской области — 279. «Печально, что именно регион с самым низким уровнем зарплаты в ЧШ — Могилевская область — стал единственным, где зарплата, выраженная в чарках и шкварках, за последний год снизилась. В остальных регионах наблюдается рост в среднем на 15−30 ЧШ», — отмечают авторы исследования.

«Если прикинуть инфляцию чарки и шкварки за последний год, то получится, что она примерно такая же, как и общий уровень инфляции в стране. По итогам сентября 2017 года Белстат констатировал, что инфляция в Беларуси в годовом выражении составила 4,9%. По чарке и шкварке мы насчитали 5,6% — ненамного больше официальной статистики. И налицо общая тенденция к замедлению инфляции, которая наблюдается в целом по стране», — говорится в исследовании.